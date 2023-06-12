Уехавшего из России бизнесмена из списка Forbes заподозрили в неуплате налогов

В Генеральную прокуратуру поступило обращение с просьбой проверить доходы и налоги Влада Marlon (настоящее имя — Владислав Гармаш), уральского предпринимателя, резидента ОАЭ и основателя компании Marlerino Group, занимающейся маркетингом и монетизацией приложений на зарубежных рынках. Об этом сообщает SHOT.

В январе 2023 года Forbes включил бизнесмена в список предпринимателей до 42 лет, оказывающих влияние за пределами Монако, с доходом минимум 12,4 миллиона долларов. Последние несколько лет Гармаш проживал в Дубае, где нет налогов на доходы физических лиц, а зарегистрированные компании не обязаны платить корпоративный налог. В этом году он упразднил ИП в Екатеринбурге и переехал на Кипр. Там Marlon зарегистрировал новую компанию — Marlerino Group LTD.

По данным источника SHOT, из-за работы в ОАЭ, закрытия ИП в Екатеринбурге и переезда на Кипр Влад Marlon мог не отчислять налоги за свой бизнес с 2019 по 2022 год. В случае установления налоговых нарушений бизнесмену грозит ответственность согласно российскому законодательству.