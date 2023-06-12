Уехавшего из России бизнесмена из списка Forbes заподозрили в неуплате налогов
SHOT: ГП попросили проверить налоги уехавшего из РФ бизнесмена Влада Marlon
Бизнесмен Влад Marlon (Владислав Гармаш). Обложка © VK / trafficcardinal
В Генеральную прокуратуру поступило обращение с просьбой проверить доходы и налоги Влада Marlon (настоящее имя — Владислав Гармаш), уральского предпринимателя, резидента ОАЭ и основателя компании Marlerino Group, занимающейся маркетингом и монетизацией приложений на зарубежных рынках. Об этом сообщает SHOT.
В январе 2023 года Forbes включил бизнесмена в список предпринимателей до 42 лет, оказывающих влияние за пределами Монако, с доходом минимум 12,4 миллиона долларов. Последние несколько лет Гармаш проживал в Дубае, где нет налогов на доходы физических лиц, а зарегистрированные компании не обязаны платить корпоративный налог. В этом году он упразднил ИП в Екатеринбурге и переехал на Кипр. Там Marlon зарегистрировал новую компанию — Marlerino Group LTD.
По данным источника SHOT, из-за работы в ОАЭ, закрытия ИП в Екатеринбурге и переезда на Кипр Влад Marlon мог не отчислять налоги за свой бизнес с 2019 по 2022 год. В случае установления налоговых нарушений бизнесмену грозит ответственность согласно российскому законодательству.
Ранее Лайф писал о том, что российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, оплатила все задолженности по налогам. По данным журналистов, она была должна более 680 тысяч рублей и в начале мая налоговая приостановила все её финансовые операции. Теперь же банковские счета блогерши разблокированы.