Регион

Уведомления отключены

5 июня, 10:55

У сбежавшей из России Белоцерковской нашли "кулинарное дело" на родине

Mash: Блогер Белоцерковская платит в России налог за школу кулинарии во Франции

<p>Вероника Белоцерковская. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Вероника Белоцерковская. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Школа кулинарии, открытая во Франции блогершей Вероникой Белоцерковской* (Belonika), работает без соответствующей лицензии. Бизнес зарегистрирован как российский ИП, и его хозяйка платит 6% налогов в России вместо положенных по французскому законодательству 40%, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, школа кулинарии Белоцерковской в Провансе закрылась пять лет назад из-за высоких налогов и недостатка клиентов. Однако весной 2022 года блогер оформила документы на школу кулинарии в Санкт-Петербурге с упрощённым налогом по ИП и платит всего 6%. Стоит отметить, что на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в том числе в части, касающейся применения упрощённой системы налогообложения.

Напомним, что СК возбудил дело против Белоцерковской о распространении фейков о ВС РФ ещё в марте 2022 года. Блогершу объявили в международный розыск. Её имущество на сумму в 153 миллиона рублей было арестовано. Позже Басманный суд Москвы заочно приговорил обвиняемую к девяти годам лишения свободы.

* Включена в реестр иноагентов.

Иван Косицын
  • Новости
  • Франция
  • Знаменитости
  • Бизнес
  • Поп-культура и Развлечения
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров