У сбежавшей из России Белоцерковской нашли "кулинарное дело" на родине

Школа кулинарии, открытая во Франции блогершей Вероникой Белоцерковской* (Belonika), работает без соответствующей лицензии. Бизнес зарегистрирован как российский ИП, и его хозяйка платит 6% налогов в России вместо положенных по французскому законодательству 40%, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, школа кулинарии Белоцерковской в Провансе закрылась пять лет назад из-за высоких налогов и недостатка клиентов. Однако весной 2022 года блогер оформила документы на школу кулинарии в Санкт-Петербурге с упрощённым налогом по ИП и платит всего 6%. Стоит отметить, что на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в том числе в части, касающейся применения упрощённой системы налогообложения.