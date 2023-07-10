В Нижнем Новгороде начал работу V Всероссийский форум "Дигория"

Сегодня, 10 июля, в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие V Всероссийского форума "Дигория". Его организаторами выступают Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). В этом году мероприятие из Форума молодых политологов трансформировалось в платформу, объединяющую учёных и практиков социально-гуманитарного профиля, готовых решать стоящие перед страной актуальные проблемы.

Участники форума "Дигория". Фото © Предоставлено Лайфу

На форум прибыли представители 40 регионов России, в том числе ЛНР и ДНР. Подчёркивается, что всем участниками не более 35 лет, а конкурс превысил пять человек на место. Под руководством ведущих общественно-политических экспертов они будут работать по пяти профильным направлениям: "Молодёжь и страна", "Социально-политическая экспертиза", "Образование и просвещение", "Медиа и коммуникации" и "Политические технологии".

Обращаясь к участникам форума, президент РФ Владимир Путин отметил авторитетность площадки. По словам российского лидера, им предстоит обсудить целый ряд проблем, "находящихся на острие общественного внимания", и предложить подходы к решению актуальных задач развития государства.

"Ваши встречи стали уже традиционными, зарекомендовали себя авторитетной площадкой для конструктивного и плодотворного диалога молодых учёных, преподавателей и аспирантов в сфере гуманитарного знания: политологов и историков, социологов и психологов, представителей других специальностей", — заявил Путин.

В свою очередь первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко подчеркнул, что наш мир "меняется тектонически и необратимо" и мы будем либо наблюдать за этим процессом со стороны, либо участвовать в этом.

Сергей Кириенко обращается к участниками форума "Дигория". Фото © Предоставлено Лайфу

"Мир меняется тектонически и необратимо. Ключевой вопрос — это вопрос осознанного выбора для каждого человека, коллектива, для страны. Мы либо наблюдаем за изменениями со стороны, либо мы участвуем в реализации этих изменений. И только если ты не сторонний наблюдатель, если ты не ведомый, а ведущий, если ты участвуешь, проектируешь и производишь изменения, тогда ты имеешь полное право рассчитывать на то, что по итогам этих изменений твои интересы, твои убеждения, твои взгляды будут учтены", — указал Кириенко.