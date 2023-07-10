Кириенко: Россия победит в конфликте, но идеологическая война будет идти дольше
Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Россия в конечном итоге одержит победу в военном конфликте, однако после этого продолжатся экономическая и идеологическая войны. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на открытии всероссийского форума "Дигория".
"Вот эта борьба, мы должны понимать, коллеги, что она будет самая длинная. Вот из этих трёх войн сначала закончится горячая война, мы обязательно победим, достигнем все задачи, которые поставлены были президентом", — сказал он.
По словам Кириенко, после этого переломного момента продолжится экономическая война. Однако самой длительной станет "война смыслов, информационно-психологическая и идеологическая война", уточнил первый замглавы Администрации Президента РФ.
За год проведения специальной военной операции России уже удалось достичь ряда определённых целей, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так, например, российские военные освободили значительные территории в Донбассе и обеспечили безопасность людей, которые на протяжении долгих восьми лет жили под снарядами собственного государства и обстрелами, на которые на Западе решили не обращать никакого внимания.