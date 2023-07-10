Кириенко: Россия победит в конфликте, но идеологическая война будет идти дольше

Россия в конечном итоге одержит победу в военном конфликте, однако после этого продолжатся экономическая и идеологическая войны. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на открытии всероссийского форума "Дигория".

"Вот эта борьба, мы должны понимать, коллеги, что она будет самая длинная. Вот из этих трёх войн сначала закончится горячая война, мы обязательно победим, достигнем все задачи, которые поставлены были президентом", — сказал он.

По словам Кириенко, после этого переломного момента продолжится экономическая война. Однако самой длительной станет "война смыслов, информационно-психологическая и идеологическая война", уточнил первый замглавы Администрации Президента РФ.