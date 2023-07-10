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10 июля, 13:18

ВСУ совершили массированную атаку на сёла в Курской области

SHOT: ВСУ обстреляли машинный двор сельхозкомплекса в Курской области

ВСУ совершили массированную атаку на сёла в Курской области: утром 10 июля под ударом оказались машинный двор сельхозкомплекса и несколько районов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, около 8 утра тремя минами калибра 120 мм ВСУ атаковали машинный двор сельскохозяйственного комплекса "Победа" в Елизаветовке (1 км от границы). Спустя два часа атака повторилась: в село прилетели ещё три мины калибра 122 мм. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Около 11 утра пятью снарядами калибра 82 мм ВСУ атаковали хутор Заря (50 метров от границы). Через два часа две мины такого же калибра прилетели в деревню Сергеевка (1 км от границы). Здесь пострадавших и разрушений также нет.

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Посёлок Тёткино в Курской области также подвергся обстрелу со стороны Украины утром 10 июля. Повреждения получили около десяти домов, часть посёлка была обесточена.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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