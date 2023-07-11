Что известно об убийстве капитана подлодки "Краснодар" Станиславе Ржицком и его киллере Почему убийство экс-капитана подлодки похоже на предыдущие теракты киевского режима, что известно о 64-летнем многодетном киллере, расстрелявшем российского военного в спину. 11 июля, 17:30 Россия. Севастополь. Российская дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар". Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Что произошло с офицером-подводником

В Краснодаре 10 июля четырьмя выстрелами в спину был убит капитан второго ранга в запасе Станислав Ржицкий. Ранее он служил в ВМС РФ на Черноморском флоте. С 2016 года был командиром подлодки Б-265 "Краснодар". Участвовал в боевых действиях. Сразу после убийства российского военного в запасе Главное управление разведки Минобороны Украины прокомментировало его смерть, дополнив закрытой информацией. Учитывая, что ранее военнослужащий был внесён в список террористического сайта "Миротворец", где его обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ, эту информацию эксперты расценили как частичное признание киевским режимом очередного теракта.

Кто такой Станислав Ржицкий

Станислав Ржицкий родился в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника 18 декабря 1980 года. Окончил школу в Чите, затем поступил в Санкт-Петербургский военно-морской институт, после этого служил в Военно-морских силах РФ на Черноморском флоте.

До недавнего времени был капитаном второго ранга и командиром подлодки Б-265 "Краснодар", принимал участие в боевых действиях против ИГИЛ*. Несколько лет назад он ушёл на пенсию, переехал из Севастополя в Краснодар и устроился на работу в мэрию на должность замначальника отдела по мобилизационной работе.

Увлекался бегом и велоспортом, применял международные приложения, которые и могли быть использованы преступником для слежки, как утверждают эксперты.

По данным Минобороны РФ, 14 июля 2022 года ракетами морского базирования "Калибр" был нанесён удар по военным объектам в Виннице. Украинские СМИ ранее обвиняли офицера в запуске ракет по территории Незалежной. На Украине Ржицкий был внесён в список сайта "Миротворец".

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Как был убит экс-капитан подлодки Ржицкий

Киллер подкараулил Станислава Ржицкого, когда он совершал утреннюю пробежку в краснодарском парке имени 30-летия Победы. На месте преступления были найдены смарт-часы и беспроводные наушники Ржицкого, что позволило предположить, что его убили не с целью ограбления.

Убийство российского военнослужащего было тщательно спланировано. Для преступления киллер выбрал место без камер наблюдения. После убийства в Краснодаре был объявлен план "Перехват".

Следователи допросили сотрудников спорткомплекса "Олимп", однако никто из них ничего подозрительного не видел.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). По данным следствия, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли на участке вблизи улицы Береговой.

О том, как был убит Станислав Ржицкий, написали представители разведки Украины: "10 июля "подводник" совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте. Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, так что нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападавшего".

Чуть позднее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внезапно сдал назад, заявив, что его ведомство не имеет никакого отношения к убийству российского капитана Станислава Ржицкого.

Согласно одной из версий, которую выдвинул военный обозреватель — полковник в отставке Виктор Литовкин — экс-командира могли вычислить по мобильному приложению для атлетов Strava, так как Ржицкий неоднократно публиковал там свой маршрут бега.

Эксперт рассказал о том, что Strava уже ловили на шпионаже. Через приложение американцы следили за военными и спецслужбистами Южной Кореи, за российскими военными в Сирии.

Что известно о киллере, который стрелял в Ржицкого

Кадры утренней пробежки убитого замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого — через несколько минут в него выстрелит Сергей Денисенко. Видео © T.me / shot_shot

В тот же день в СМИ появилась ориентировка с фотографией предполагаемого убийцы Станислава Ржицкого. Мужчина 30–40 лет был одет во всё чёрное и голубую бейсболку.

На следующий день был задержан подозреваемый. Следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ проверяется мужчина 1959 года рождения на причастность к убийству Станислава Ржицкого. Задержанный в Туапсе Сергей Денисенко имел при себе пистолет с глушителем, из которого, предположительно, он стрелял в Ржицкого.

По информации телеграм-канала SHOT, Денисенко родился в Сумской области — был президентом украинской Федерации каратэ-до, у него седьмой дан и чёрный пояс. Мужчина проводил семинары и тренировки по всей Украине и в России. Также проживал в Буче с 2018 года до переезда в Россию. В РФ Денисенко, предположительно, также занимался тренерством, в последнее время проживал в Краснодаре. Известно, что у него шестеро детей. * Запрещённая в России террористическая организация.







За что убили российского офицера? 0 Это месть украинских спецслужб Причина может быть связана с личной жизнью или долгами Пусть с этим разбираются следователи

Авторы Елена Стафеева