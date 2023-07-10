В Краснодаре убит капитан подлодки, обвиняемый на Украине в запуске "Калибров" по позициям ВСУ

В Краснодаре застрелен замначальника отдела администрации города по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Судя по данным в открытом доступе за 2020 год, он был командиром подводной лодки "Краснодар" и капитаном второго ранга.

По сведениям телеграм-канала SHOT, 42-летний Станислав Ржицкий отправился утром на пробежку. Около спорткомплекса "Олимп" его уже караулил вооружённый человек, который выстрелил четыре раза в спину и грудь чиновнику, после чего скрылся с места расправы. От полученных ран Ржицкий скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", нападавшего ищут. К слову, украинские СМИ обвиняли его в запуске "Калибров" по территории Незалежной.