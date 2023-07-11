Супруга Джулиана Ассанжа Стелла заявила о постоянном ухудшении здоровья её мужа

Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что здоровье её мужа становится всё хуже. Об этом она рассказала во время выступления на конференции Швейцарского пресс-клуба.

Стелла подчеркнула, что её муж с 2010 года находится в заключении. И если в течение девяти лет он был заключён в квартире площадью 110 квадратных метров, то сейчас содержится в тюрьме с повышенными мерами безопасности.

Она напомнила, что Ассанж в октябре 2021 года пережил небольшой инсульт и сейчас принимает лекарства, однако его самочувствие только ухудшается, что не может не вызывать возрастающего беспокойства.

Напомним, Джулиан Ассанж и Стелла Морис поженились в лондонской тюрьме Белмарш в марте 2022-го. Бракосочетание прошло в присутствии двух свидетелей и ещё четырёх приглашённых.