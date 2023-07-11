Супруга Джулиана Ассанжа Стелла заявила о постоянном ухудшении здоровья её мужа
Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила, что здоровье её мужа становится всё хуже. Об этом она рассказала во время выступления на конференции Швейцарского пресс-клуба.
Стелла подчеркнула, что её муж с 2010 года находится в заключении. И если в течение девяти лет он был заключён в квартире площадью 110 квадратных метров, то сейчас содержится в тюрьме с повышенными мерами безопасности.
Она напомнила, что Ассанж в октябре 2021 года пережил небольшой инсульт и сейчас принимает лекарства, однако его самочувствие только ухудшается, что не может не вызывать возрастающего беспокойства.
Напомним, Джулиан Ассанж и Стелла Морис поженились в лондонской тюрьме Белмарш в марте 2022-го. Бракосочетание прошло в присутствии двух свидетелей и ещё четырёх приглашённых.
Напомним, в 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных действиях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж бежал в Швецию, потом долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция. Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. Там основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.