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Опубликовано 11 июля 2023, 12:37
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Два украинских беспилотника пытались атаковать Белгородскую область

Два украинских беспилотника пытались атаковать Белгородскую область. К счастью, никто не пострадал, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, первый БПЛА был сбит несколько часов назад из стрелкового оружия в селе Тишанка Волоконовского района (100 метров от границы), при падении он сдетонировал. Обошлось без разрушений и пострадавших. По предварительной информации, дрон прилетел из села Бударки Харьковской области.

Второй беспилотник самолётного типа сбила российская система ПВО возле села Топлинка Белгородского района (20 километров от границы). Никто не пострадал, разрушений нет.

ВС России сбили украинский БПЛА у пункта пропуска в Курской области
ВС России сбили украинский БПЛА у пункта пропуска в Курской области

Ранее система ПВО сбила два украинских беспилотника в районе Воронежа. Губернатор области Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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