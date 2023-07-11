Два украинских беспилотника пытались атаковать Белгородскую область
Два украинских беспилотника пытались атаковать Белгородскую область. К счастью, никто не пострадал, сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, первый БПЛА был сбит несколько часов назад из стрелкового оружия в селе Тишанка Волоконовского района (100 метров от границы), при падении он сдетонировал. Обошлось без разрушений и пострадавших. По предварительной информации, дрон прилетел из села Бударки Харьковской области.
Второй беспилотник самолётного типа сбила российская система ПВО возле села Топлинка Белгородского района (20 километров от границы). Никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее система ПВО сбила два украинских беспилотника в районе Воронежа. Губернатор области Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.
t.me / V_Zelenskiy_official