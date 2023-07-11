Два украинских беспилотника пытались атаковать Белгородскую область

По его данным, первый БПЛА был сбит несколько часов назад из стрелкового оружия в селе Тишанка Волоконовского района (100 метров от границы), при падении он сдетонировал. Обошлось без разрушений и пострадавших. По предварительной информации, дрон прилетел из села Бударки Харьковской области.