Москвичка обвинила педиатра в клевете об избиении детей из-за отказа во взятке

Многодетная мать Анастасия Наумова, которую обвинили в избиении детей в одной из столичных поликлиник, заявила, что её оклеветали из-за отказа дать педиатру взятку. Москвичке разрешили забрать ребят, пишет SHOТ.

Москвичку, которую обвинили в избиении детей прямо в поликлинике, увозят в травмпункт. Видео © SHOT

Накануне полицейские пришли к 41-летней Анастасии домой, провели беседу, а после посадили в машину вместе с детьми и увезли в травмпункт. Там ребят осмотрели и никаких следов побоев не нашли, поэтому матери разрешили забрать детей и вернуться домой.

Сама Анастасия заявила силовикам, что педиатр точит на неё зуб уже больше двух с половиной недель. Тогда мать захотела отправить детей в санаторий и привела 23 июня для сдачи анализов и осмотра в поликлинику. Женщина говорит, что в этот раз якобы не принесла врачу тысячу рублей, как делает это обычно. Поэтому, как она считает, та решила отомстить и оклеветала её.

Но соседи Наумовой говорят, что мать четверых детей время от времени выпивает и громко кричит на малышей. По их словам, её якобы регулярно посещают разные мужчины. Соседи также поделились историей о том, как на днях Анастасия бегала по этажу и просила о помощи, а рядом с её квартирой был некий незнакомец. Но при этом все жильцы признают, что дети Анастасии всегда выглядят опрятно.