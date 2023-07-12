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Знак Дамбо: Учёные заметили загадочные отметины на дне Северного Ледовитого океана

В глубинах арктических вод кто-то рисует правильные восьмиугольники, которых насчитали уже больше сотни.

11 июля, 23:44
<p>Обложка © Clipdrop by Stability.ai</p>

Обложка © Clipdrop by Stability.ai

Вот, к примеру, октаэдры, отпечатанные на дне пролива Фрама между Гренландией и архипелагом Шпицберген. Глубина в этом месте, надо сказать, порядка четырёх километров. В среднем диаметр этих отметин составляет около 20 сантиметров, но на самом деле размеры сильно варьируются: есть и восьмиугольники совсем крохотные, всего в четыре сантиметра, а есть почти в полметра.

  • Восьмиугольники на дне пролива Фрама у берегов Шпицбергена. Фото © royalsociety.org
    Восьмиугольники на дне пролива Фрама у берегов Шпицбергена. Фото © royalsociety.org
  • Восьмиугольники на дне пролива Фрама у берегов Шпицбергена. Фото © royalsociety.org
    Восьмиугольники на дне пролива Фрама у берегов Шпицбергена. Фото © royalsociety.org

Восьмиугольники на дне пролива Фрама у берегов Шпицбергена. Фото © royalsociety.org

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Их фиксируют уже не первый год камеры на глубоководных аппаратах. В общей сложности их замечено уже 106. А вот что это такое — предмет довольно занятного расследования. В принципе, у учёных было одно соображение, но требовались более серьёзные доказательства, и теперь они, наконец, есть.

Дело в том, что бывают такие удивительные осьминоги, у которых между щупальцами — перепонки. Они обитают практически везде, кроме Южного океана. И в Северном Ледовитом тоже один такой вид был замечен: Cirroteuthis muelleri. Но, к сожалению, за его жизнью и привычками очень трудно наблюдать: в основном он обретается на глубинах от 500 до 2600 метров, а это самая малоизученная часть Мирового океана, хоть она и наибольшая. Это так называемая батипелагическая зона. Впрочем, на этих глубинах всё-таки уже удалось увидеть довольно многих поистине "инопланетных" существ. Там, к примеру, живут жуткие зубастые рыбы с самым настоящим фонарём на носу — Linophryne lucifer. Или кальмары размером вплоть до 14 метров и весом в полтонны — Mesonychoteuthis hamiltoni. Так вот, в подобной компании вполне гармонично смотрится и осьминог, который расправляет свои перепончатые щупальца как зонтик. Некоторым биологам он даже напомнил диснеевского летающего на ушах слона Дамбо, они этого головоногого так и прозвали: "осьминог Дамбо".

Спрашивается, что ему понадобилось на дне, тем более на четырёхкилометровой глубине, если он предпочитает находиться гораздо выше. Очень просто: он туда спускается на обед. На дне океана всегда полно разнообразных рачков и прочей мелкой живности, она называется бентосом. Так вот, недавно удалось понаблюдать, как именно там трапезничает "Дамбо": раскрывает как можно шире свои перепончатые объятия, крепко целует ими дно, а потом резко собирает конечности с захваченной ими добычей. А восьмиугольный след остаётся. Весь процесс длится от 5 до 49 секунд. Любопытно получается: столовая, до которой надо регулярно спускаться на полтора километра, а потом подниматься обратно.

Вот это монстр: Учёные нашли неизвестное морское животное и заподозрили, что это плиозавр

Вот это монстр: Учёные нашли неизвестное морское животное и заподозрили, что это плиозавр

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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