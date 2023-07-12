Психолог назвала 5 причин для перевода ребёнка на семейное обучение

Существует ряд причин, по которым ребёнка стоит переводить на семейное обучение, или, выражаясь современным языком, хоумскулинг. Подробнее о них рассказала Лайфу психолог, куратор хоумскулинг-программ онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

По её словам, семейное обучение сильно отличается от домашнего. Последнее происходит на базе школы и доступно только в тех случаях, когда ребёнок не может посещать её по состоянию здоровья. Тогда учителя занимаются с ребёнком в больнице или на дому. Но хоумскулинг — это добровольный, но правомерный отказ от образовательного учреждения, когда родители сами или с помощью репетиторов занимаются образованием. По мнению психолога, есть ряд причин, по которым ребёнка нужно переводить на семейное обучение.

Первое — если ребёнок обгоняет школьную программу. Если интеллектуальный потенциал ребёнка выше среднего и он быстро схватывает всё, то семейное обучение может обеспечить его более гибкой и интенсивной образовательной программой. Это поможет сохранить интерес к учёбе у ребёнка, поддерживая его темп.

Второе — если у ребёнка уже выбраны фокусные предметы. Эта причина может быть особенно актуальна для родителей старшеклассников, которые уже определились со специальностью и будущей профессией.

"Школа обязывает уделять одинаковое внимание всем предметам, что размывает внимание подростков с фокусных и интересующих их предметов. Семейное обучение в этом случае позволяет обеспечить более эффективную подготовку к поступлению, ведь ребёнок будет углублённо изучать только то, что ему действительно необходимо", — пояснила Екушевская.

Третье — это особенности профессии родителей. Если один или оба родителя часто путешествуют или имеют нестандартный график работы, хоумскулинг может быть предпочтительным вариантом, поскольку он обеспечивает гибкость в расписании учебных занятий. Обучаясь дома, ребёнку не придётся испытывать вечный стресс из-за смены школ.

Четвёртая — когда ребёнок слишком занят дополнительно. Имеются в виду профессиональные занятия спортом, наукой или творчеством, в связи с чем он может нередко находиться в разъездах, пояснила психолог.

Пятое — когда школьная среда негативно влияет на ребёнка. В этом случае он может быть подвержен буллингу со стороны детей и даже учителей. Иногда эта проблема не решается банальным переводом в другую школу. А вот перевод на хоумскулинг может обеспечить ему безопасную и защищённую обучающую среду, где он может сосредоточиться на образовании без стресса и тревоги.

Эксперт посоветовала переводить детей на хоумскулинг ближе к 5–9-му классу, когда у ребёнка уже есть навыки коммуникации и самообразования, тогда как младшеклассникам будет тяжело учиться в таком режиме. Взрослым тоже нужно подготовиться: предоставить школьнику учебные ресурсы, план занятий и не забыть обеспечить его общением со сверстниками. Также следует и внимательно изучить процесс аттестации при семейном обучении, резюмировала психолог.