В Ачинске испуганная косуля носилась по супермаркету, пока её не спасли полицейские

Сообщение в полицию об испуганной косуле поступило от продавщицы магазина. Женщина рассказала, что в продуктовый забежала косуля, она носится возле витрин и не может выбраться на улицу. Приехавшие на место полицейские завернули косулю в одеяло и погрузили в автомобиль. На патрульной машине они вывезли животное за город и выпустили в естественную среду обитания.