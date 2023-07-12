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12 июля, 07:41

В Ачинске испуганная косуля носилась по супермаркету, пока её не спасли полицейские

Полицейские спасли косулю, забежавшую в магазин в Красноярском крае

В городе Ачинске полицейские спасли косулю, забежавшую в магазин. Кадры вызволения животного из неестественной среды обитания опубликовала в телеграм-канале пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Полицейские спасли косулю в красноярском Ачинске. Видео © VK / "Красноярск: новости твоего города", © Telegram / МВД 24

Сообщение в полицию об испуганной косуле поступило от продавщицы магазина. Женщина рассказала, что в продуктовый забежала косуля, она носится возле витрин и не может выбраться на улицу. Приехавшие на место полицейские завернули косулю в одеяло и погрузили в автомобиль. На патрульной машине они вывезли животное за город и выпустили в естественную среду обитания.

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VK / "Красноярск: новости твоего города"

Светлана Оперук
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