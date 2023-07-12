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12 июля, 10:47

Земле предрекли солнечную бурю, которая вызовет "интернет-апокалипсис"

Daily Star: В 2025 году солнечная буря вызовет на Земле "интернет-апокалипсис"

На Землю через несколько лет может обрушиться мощная солнечная буря, которая способна вызвать "интернет-апокалипсис". Об этом сообщает портал Daily Star.

Как предупреждают эксперты, причиной этому явлению станет то, что Солнце достигнет пика своего цикла в 2025 году. Таким образом, солнечная буря может вызвать серьёзные нарушения работы компьютеров по всему миру или даже отключение электроэнергии.

Учёных озадачило неожиданно большое число пятен на Солнце

Учёных озадачило неожиданно большое число пятен на Солнце

Уточняется, что нынешний солнечный цикл ускорился и теперь проходит намного быстрее обычного. Это спровоцировало появление частых солнечных извержений и пятен. Специалисты отметили, что отслеживание и прогнозирование солнечных циклов даёт примерное представление о частоте космических штормов — от радиоотключений до геомагнитных бурь и солнечных радиационных бурь. Солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли, если они достаточно велики.

А ранее физик Сергей Богачёв предупредил о пике солнечной активности в 2024 году. Увеличение количества магнитных бурь и вспышек на Солнце может отрицательно сказываться на самочувствии людей, реагирующих на подобные явления. Однако, по словам специалиста, повышение активности Солнца — это норма, а не аномалия.

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Иван Косицын
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