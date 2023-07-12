Земле предрекли солнечную бурю, которая вызовет "интернет-апокалипсис"
Daily Star: В 2025 году солнечная буря вызовет на Земле "интернет-апокалипсис"
На Землю через несколько лет может обрушиться мощная солнечная буря, которая способна вызвать "интернет-апокалипсис". Об этом сообщает портал Daily Star.
Как предупреждают эксперты, причиной этому явлению станет то, что Солнце достигнет пика своего цикла в 2025 году. Таким образом, солнечная буря может вызвать серьёзные нарушения работы компьютеров по всему миру или даже отключение электроэнергии.
Уточняется, что нынешний солнечный цикл ускорился и теперь проходит намного быстрее обычного. Это спровоцировало появление частых солнечных извержений и пятен. Специалисты отметили, что отслеживание и прогнозирование солнечных циклов даёт примерное представление о частоте космических штормов — от радиоотключений до геомагнитных бурь и солнечных радиационных бурь. Солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли, если они достаточно велики.
А ранее физик Сергей Богачёв предупредил о пике солнечной активности в 2024 году. Увеличение количества магнитных бурь и вспышек на Солнце может отрицательно сказываться на самочувствии людей, реагирующих на подобные явления. Однако, по словам специалиста, повышение активности Солнца — это норма, а не аномалия.
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