Земле предрекли солнечную бурю, которая вызовет "интернет-апокалипсис"

На Землю через несколько лет может обрушиться мощная солнечная буря, которая способна вызвать "интернет-апокалипсис". Об этом сообщает портал Daily Star.

Как предупреждают эксперты, причиной этому явлению станет то, что Солнце достигнет пика своего цикла в 2025 году. Таким образом, солнечная буря может вызвать серьёзные нарушения работы компьютеров по всему миру или даже отключение электроэнергии.

Уточняется, что нынешний солнечный цикл ускорился и теперь проходит намного быстрее обычного. Это спровоцировало появление частых солнечных извержений и пятен. Специалисты отметили, что отслеживание и прогнозирование солнечных циклов даёт примерное представление о частоте космических штормов — от радиоотключений до геомагнитных бурь и солнечных радиационных бурь. Солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли, если они достаточно велики.