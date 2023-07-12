"Смертельно опасно": Россиянам рассказали, как водка влияет на разные отделы мозга

Этанол, главный компонент водки, способен наносить вред отделам головного мозга. Так, при повреждении продолговатого мозга нарушается сердцебиение. Об этом заявил хирург Александр Умнов.

"При повреждении этанолом продолговатого мозга возникает серьёзный риск нарушения терморегуляции, сердцебиения, дыхания, что смертельно опасно", — отметил Умнов в беседе с NEWS.ru.

Если спирт нарушил работу гиппокампа, то нарушается память. А если он сказался на функционировании гипоталомо-гипофизарной системы, страдает гормональный баланс. Воздействие на мозжечок приводит к потере чувства равновесия.