Суперкомпьютер показал 4 тысячи сценариев климатической катастрофы на Земле

Мощный суперкомпьютер составил четыре тысячи сценариев климатической катастрофы, которая до 2100 года может грозить 15 регионам Земли. Об этом сообщает Science Direct.

Авторы этого исследования — группа учёных из Швейцарии, США, Китая, Ирландии, Швеции и Финляндии. С помощью суперкомпьютера они проанализировали данные о технологиях производства, использовании определённых видов энергии, численности населения и других факторах.

В итоге порядка 70% сценариев заключали вывод о том, что отметка глобального потепления 1,5 градуса Цельсия превысит норму. Эта цифра будет безопасным рубежом, но после него последствия глобального потепления станут уже необратимыми, считают специалисты.

Учёные подчёркивают, что результат их исследования — это не стопроцентное предсказание будущего. Он лишь поможет проработать разные варианты борьбы с изменением климата.