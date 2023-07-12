"Своеобразная ипотека": Барецкий захотел сдавать в аренду места на кладбищах с возможностью выкупа

Шоумен Стас Барецкий планирует сдавать в аренду места на кладбищах. Предполагается, что те, кто хочет быть похоронен на погостах получше, но не имеют на это средств, смогут таким образом временно занять более бюджетные места, а потом их тела перезахоронят родственники.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" Барецкий заявил, что данная идея пришла ему в голову после того, как он ознакомился с результатами опросов в закрытых группах ритуальных агентов. Он уточнил, что около трети россиян активно интересуются арендой могил. На фоне этого президент Союза профессиональных ритуальных агентов решил организовать особую услугу, которая, по его мнению, будет весьма востребована.

В планах шоумена заключать с желающими воспользоваться услугой договор на определённый срок. По его истечении тело умершего будут забирать и хоронить заново родные. Барецкий также добавил, что на Ваганьковском кладбище в Москве месяц захоронения будет стоить 200–300 тысяч рублей.