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12 июля, 15:08

Учёный оценил вероятность "интернет-апокалипсиса" из-за солнечной бури

Учёный Эйсмонт: Спрогнозировать мощность грядущей солнечной бури пока невозможно

В 2025 году действительно ожидается рост активности Солнца, однако предсказать его интенсивность довольно трудно. Об этом заявил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт, комментируя сообщения о грядущей солнечной буре, которая якобы может привести к "интернет-апокалипсису".

"Есть 11-летние циклы активности с минимумами и максимумами. Если достигается максимум, это означает, что Солнце чаще, чем в среднем, выбрасывает потоки плазмы в разные стороны, в том числе в сторону Земли", — сказал Эйсмонт.

По словам учёного, вероятность того, что солнечная активность в 2025 году достигнет максимума, довольно высока. Однако каким он будет — малым или большим, — пока спрогнозировать практически невозможно. В беседе с RT исследователь предупредил, что солнечная буря может длиться даже несколько суток, из-за чего могут возникнуть перебои с электричеством, а также проблемы со здоровьем, в особенности у метеочувствительных людей. Согласно статистике, в это время также увеличивается число инфарктов и инсультов, резюмировал учёный.

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Ранее издание Daily Star сообщило, что на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая будто бы может вызвать "интернет-апокалипсис".

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Freepik / wirestock

Наталья Исакова
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