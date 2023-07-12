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12 июля, 17:23

Обломки разбившегося беспилотника Mugin-5 нашли фермеры в крымском поле

В Крыму фермеры сегодня нашли в поле обломки разорвавшегося беспилотника Mugin-5. По данным телеграм-канала SHOT, это произошло рядом с посёлком Раздольное.

Местные жители убирали зерно и в какой-то момент наткнулись на странные обломки, после чего вызвали полицию. На частях крыла и хвоста, а также элементах двигателя и обломках обшивки следов взрывчатых веществ не было. Пострадавших и разрушений нет. Все части БПЛА отданы на экспертизу.

К слову, корпус Mugin-5 делают из карбона, он способен нести на себе до 25 килограммов взрывчатки. Беспилотник может лететь до семи часов со скоростью до 150 км/ч. Причём стоимость одного устройства — примерно 800 тысяч рублей.

В Крыму сбили два неизвестных беспилотника

В Крыму сбили два неизвестных беспилотника

Ранее похожая история произошла в Красногвардейском районе Крыма. БПЛА рухнул между сёлами Клепинино и Ястребовка.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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