Обломки разбившегося беспилотника Mugin-5 нашли фермеры в крымском поле

В Крыму фермеры сегодня нашли в поле обломки разорвавшегося беспилотника Mugin-5. По данным телеграм-канала SHOT, это произошло рядом с посёлком Раздольное.

Местные жители убирали зерно и в какой-то момент наткнулись на странные обломки, после чего вызвали полицию. На частях крыла и хвоста, а также элементах двигателя и обломках обшивки следов взрывчатых веществ не было. Пострадавших и разрушений нет. Все части БПЛА отданы на экспертизу.

К слову, корпус Mugin-5 делают из карбона, он способен нести на себе до 25 килограммов взрывчатки. Беспилотник может лететь до семи часов со скоростью до 150 км/ч. Причём стоимость одного устройства — примерно 800 тысяч рублей.