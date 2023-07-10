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10 июля, 05:26

В Крыму сбили два неизвестных беспилотника

SHOT: В Кировском районе Крыма вечером 9 июля сбили два беспилотника

Российские системы ПВО сбили два неизвестных беспилотника в Кировском районе Республики Крым. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, летательные аппараты уничтожили накануне в одиннадцатом часу вечера. Оперативные службы уже ищут их обломки. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Система ПВО сбила два беспилотника на подлёте к Воронежу

Система ПВО сбила два беспилотника на подлёте к Воронежу

Ранее в селе Ветрянка Раздольненского района Республики Крым нашли обломки сбитого украинского беспилотника. Они лежали в поле. Пострадавших нет.

Обложка ©

Josh Sorenson / Unsplash

Матвей Константинов
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