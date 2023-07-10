В Крыму сбили два неизвестных беспилотника

Российские системы ПВО сбили два неизвестных беспилотника в Кировском районе Республики Крым. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, летательные аппараты уничтожили накануне в одиннадцатом часу вечера. Оперативные службы уже ищут их обломки. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.