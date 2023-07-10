В Крыму сбили два неизвестных беспилотника
SHOT: В Кировском районе Крыма вечером 9 июля сбили два беспилотника
Российские системы ПВО сбили два неизвестных беспилотника в Кировском районе Республики Крым. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, летательные аппараты уничтожили накануне в одиннадцатом часу вечера. Оперативные службы уже ищут их обломки. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в селе Ветрянка Раздольненского района Республики Крым нашли обломки сбитого украинского беспилотника. Они лежали в поле. Пострадавших нет.
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