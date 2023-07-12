Экономист объяснил, почему резко подорожали шубы
Экономист Гинько назвал "ситуативным моментом" резкое подорожание шуб на 30%
Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Владислав Гинько прокомментировал резкое подорожание шуб. Их средняя стоимость увеличилась на 29% в сравнении с мартовскими значениями.
"Я думаю, это ситуативный такой момент. Понятное дело, что сейчас не сезонный спрос, поэтому цены на шубы не могут расти. Это значит, что импортёры завозили очень много товаров, но шуб что-то не завезли, условно говоря", — отметил Гинько в эфире радио "Комсомольская правда".
Он не исключает, что кто-то мог закупить шубы оптом, что повлекло повышение цен в рознице. Тем не менее со временем ситуация на рынке скорректируется, не сомневается эксперт.
Ранее Лайф писал, что стоимость кофе в России в этом году может вырасти на 15% при дальнейшем росте цены на зерно в странах-поставщиках. Так считает директор по маркетингу компании "Милфудс" Михаил Глухов.
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