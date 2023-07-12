Экономист объяснил, почему резко подорожали шубы

Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Владислав Гинько прокомментировал резкое подорожание шуб. Их средняя стоимость увеличилась на 29% в сравнении с мартовскими значениями.

"Я думаю, это ситуативный такой момент. Понятное дело, что сейчас не сезонный спрос, поэтому цены на шубы не могут расти. Это значит, что импортёры завозили очень много товаров, но шуб что-то не завезли, условно говоря", — отметил Гинько в эфире радио "Комсомольская правда".

Он не исключает, что кто-то мог закупить шубы оптом, что повлекло повышение цен в рознице. Тем не менее со временем ситуация на рынке скорректируется, не сомневается эксперт.