Цена кофе в России может вырасти

Стоимость кофе в России может увеличиться в этом году на 15% при дальнейшем росте цены на зерно в странах-поставщиках. Об этом рассказал Михаил Глухов, директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд Poetti.

По его словам, цены на кофе не устанавливаются в России и зависят от стоимости зелёного зерна и мировой биржи.

"Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше ещё по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года", — пояснил маркетолог в беседе с РИА "Новости" на ПМЭФ.

Глухов признал существование вероятности, что потребитель в ряде случаев и не заметит увеличение цены.