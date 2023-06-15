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15 июня, 04:24

Цена кофе в России может вырасти

Маркетолог Глухов спрогнозировал рост цен на кофе в России на 15% в 2023 году

Стоимость кофе в России может увеличиться в этом году на 15% при дальнейшем росте цены на зерно в странах-поставщиках. Об этом рассказал Михаил Глухов, директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд Poetti.

По его словам, цены на кофе не устанавливаются в России и зависят от стоимости зелёного зерна и мировой биржи.

"Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше ещё по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года", пояснил маркетолог в беседе с РИА "Новости" на ПМЭФ.

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Глухов признал существование вероятности, что потребитель в ряде случаев и не заметит увеличение цены.

Ранее Лайф писал, что в России выросли цены на некоторые продукты для окрошки. Выяснилось, что стоимость огурцов и сметаны увеличилась из-за общей инфляции. Средняя цена за 1 кг овощей составляет 188 рублей, что на 5,5% дороже, чем в мае 2022 года.

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Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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