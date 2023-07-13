Безумное решение украинских беженцев повергло в шок европейцев

Европейцы возмущены тем, что украинские беженцы массово едут на родину для отдыха во время отпуска. В статье для Hlavné správy словацкий политик Марек Курта пояснил, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа.

"Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий. Вы слышали о сирийцах, которые ехали бы на лето к семье в Дамаск, чтобы отдохнуть?" —задался вопросом политик.

По его словам, тех украинцев, которые находятся в Европе, с трудом можно назвать беженцами, ведь они не едут отдыхать на Украину на полученные в статусе беженцев пособия. Таких людей политик назвал "трутнями", которым уже больше нечем поживиться в чужой стране.