Чёрный дрон с камерой рухнул на участок дачника в Балашихе

Мужчина обнаружил чёрный дрон на своём дачном участке в Балашихе Московской области. По данным телеграм-канала SHOT , о произошедшем дачник сообщил в полицию.

Всё произошло вчера около восьми вечера. На дачный участок мужчины рухнул чёрный дрон с камерой и надписью NIK. Размер найденного устройства — около 20 сантиметров. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли летательный аппарат. По данному факту проводится проверка.

Ранее Лайф сообщал, что вчера беспилотник нашли на улице в другом городе Подмосковья — Подольске. По предварительным данным, к дрону была прикреплена взрывчатка. После сообщения жителей на место приехали оперативники с собаками. Одна из них дала знак, что внутри коробки может быть взрывчатое вещество. Коптер отправили на экспертизу.