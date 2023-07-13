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13 июля, 04:28

Чёрный дрон с камерой рухнул на участок дачника в Балашихе

SHOT: Дачник из Балашихи обнаружил чёрный дрон с камерой на своём участке

<p>Дрон, найденный дачником из Балашихи Московской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/54056" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дрон, найденный дачником из Балашихи Московской области. Обложка © t.me / SHOT

Мужчина обнаружил чёрный дрон на своём дачном участке в Балашихе Московской области. По данным телеграм-канала SHOT, о произошедшем дачник сообщил в полицию.

Всё произошло вчера около восьми вечера. На дачный участок мужчины рухнул чёрный дрон с камерой и надписью NIK. Размер найденного устройства — около 20 сантиметров. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли летательный аппарат. По данному факту проводится проверка.

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Ранее Лайф сообщал, что вчера беспилотник нашли на улице в другом городе Подмосковья — Подольске. По предварительным данным, к дрону была прикреплена взрывчатка. После сообщения жителей на место приехали оперативники с собаками. Одна из них дала знак, что внутри коробки может быть взрывчатое вещество. Коптер отправили на экспертизу.

Оксана Попова
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