ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июля 2023, 08:33
17005

Турчак: Депутат Гурулёв сделал из обращения генерала Попова политическое шоу

Глава рабочей группы по спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерал-майора Ивана Попова. Он подчеркнул, что совесть офицера чиста, поскольку его заявление было непубличным, а вот политическое шоу из ситуации сделал депутат Андрей Гурулёв.

"Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что депутат Гурулёв его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. А совесть Ивана чиста", написал Турчак в своём телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что такими командирами, как Попов, Родина может гордиться.

Турчак назвал мятеж "Вагнера" ударом в спину всему русскому народу
Турчак назвал мятеж "Вагнера" ударом в спину всему русскому народу

Напомним, ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв обнародовал в своём телеграм-канале аудиосообщение генерал-майора Ивана Попова, в котором офицер заявляет об отстранении от командования 58-й армией ЮВО после доклада о ситуации в войсках.

BannerImage

ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Андрей Турчак
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar