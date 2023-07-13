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13 июля, 08:33

Турчак: Депутат Гурулёв сделал из обращения генерала Попова политическое шоу

Глава рабочей группы по спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерал-майора Ивана Попова. Он подчеркнул, что совесть офицера чиста, поскольку его заявление было непубличным, а вот политическое шоу из ситуации сделал депутат Андрей Гурулёв.

"Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что депутат Гурулёв его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. А совесть Ивана чиста", написал Турчак в своём телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что такими командирами, как Попов, Родина может гордиться.

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Напомним, ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв обнародовал в своём телеграм-канале аудиосообщение генерал-майора Ивана Попова, в котором офицер заявляет об отстранении от командования 58-й армией ЮВО после доклада о ситуации в войсках.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова
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