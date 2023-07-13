Турчак: Депутат Гурулёв сделал из обращения генерала Попова политическое шоу

Глава рабочей группы по спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерал-майора Ивана Попова. Он подчеркнул, что совесть офицера чиста, поскольку его заявление было непубличным, а вот политическое шоу из ситуации сделал депутат Андрей Гурулёв.

"Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что депутат Гурулёв его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. А совесть Ивана чиста", — написал Турчак в своём телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что такими командирами, как Попов, Родина может гордиться.