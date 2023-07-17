Страшно красиво: Где геологи случайно открыли Врата ада и теперь не знают, как их закрыть Гигантская огненная пропасть у одних вызывает религиозный ужас, у других восхищение, у третьих — научный интерес. 16 июля, 22:45 Кратер Дарваза. Обложка © Wikipedia / Tormod Sandtorv

Туркменистан в смысле промышленности — газовый гигант, там добывают порядка 80 миллиардов кубометров природного газа (то есть в основном метана) в год. Практически весь он отправляется на экспорт в Китай, но речь сейчас не об этом, а о том, что там десятки газовых месторождений, а благодарить за это нужно геологов, которые в своё время проводили и продолжают проводить там свои разведывательные работы. Так вот, побочным результатом этих усилий и стал эпичный феномен, которого учёные, признаться, никак не ожидали.

Кратер Дарваза в Туркменистане, получивший прозвище Врата ада. Фото © Shutterstock

Когда он возник, показания несколько разнятся, но большинство источников указывают 1971 год. Тогда геологи обнаружили посреди Каракумской пустыни признаки наличия очередного месторождения. И они не ошиблись, на самом деле они оказались даже более правы, чем ожидали. А неожиданность была в том, что под местом бурения оказалось пустое пространство, полость. И в какой-то момент огромные массы грунта вокруг места разведки вместе с буровой установкой обрушились и образовали целый кратер диаметром метров 60–70.

К счастью, люди не пострадали, но из этой зияющей пропасти немедленно начал просачиваться метан. Геологи поняли, что полноценной газодобычи здесь уже не организуешь, а что делать с этой утечкой газа, непонятно. А делать что-то надо было: во-первых, при большой концентрации метана в воздухе человек может задохнуться, во-вторых, при попадании в воздух в больших количествах он, собственно говоря, создаёт потенциально взрывоопасную смесь. Да и вообще, это газ парниковый, нам только его в атмосфере не хватало. Поэтому геологи нашли отчаянное, но, как им казалось, гениальное решение: превратить этот кратер в огромную газовую конфорку. Они его подожгли. Надеялись, что весь газ благополучно перегорит недели за две. И вот в этом они просчитались: уже шестой десяток лет не гаснет.

До развала СССР об этом кратере очень мало кто знал за пределами Туркменистана, но в последние лет двадцать, видимо благодаря Интернету и вообще большей открытости страны, воронка понемногу прославилась и даже обрела мифическое наименование — Врата ада. Впрочем, местные жители говорят, что при виде этой пылающей бездны у них действительно невольно возникают религиозные ассоциации. Кстати, кратер назвали Дарваза (или Дервезе) и это по-персидски значит "ворота".

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Отношение к горящей воронке руководства Туркменистана было не вполне однозначным. К примеру, в 2010 году президент Гурбангулы Бердымухамедов категорически велел всё это дело засыпать или ещё каким-то образом стереть с лица Туркменистана как позорное пятно. Но потом, судя по всему, стало очевидно, что Врата ада очень привлекают туристов со всего мира. Есть основания подозревать, что достаточно большое количество людей только благодаря кратеру в принципе узнали о существовании на карте мира такого государства, как Туркменистан. Зато теперь, привлечённые этим любопытным явлением, они увидят Каракумы, познакомятся с обычаями туркмен и вообще расширят кругозор. Поэтому за следующие десять лет риторика резко сменилась, и теперь это уже не напоминание о каре за грехи, а "сияние Каракумов".

А ещё эта случайная ошибка геологов помогла науке. В 2013 году канадский учёный Джордж Курунис спустился в это "адское пекло" в специальном жаропрочном костюме и при альпинистском снаряжении, взял с самого дна образцы грунта и впоследствии обнаружил, что даже в этой "преисподней" превосходно обитают живые организмы: так называемые термофилы, которые любят среду погорячее и вовсе не ощущают это вечной пыткой за прегрешения.

Авторы Адель Романенкова