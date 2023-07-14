Чёрная метка: Как страховщики задирают цены на ОСАГО на фиктивных авариях Некоторые автовладельцы столкнулись с неприятной ситуацией: в базах данных Российского союза автостраховщиков у них значились несуществующие ДТП, из-за чего для них повышали коэффициенты на полисы ОСАГО. Кто зарабатывает на этой схеме? 13 июля, 23:40 Евгений Уфимцев — президент Российского союза автомобилистов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock

Как появляются мифические ДТП

— Оформлял новый страховой полис ОСАГО и был просто шокирован, как же он подорожал. Почти в два раза! С 14 до 25 тысяч! — удивляется москвич Игорь, владелец Volvo. — Стал выяснять, что случилось. В страховой компании ответили, что у меня увеличилось значение КМБ (коэффициент, по которому рассчитывается цена ОСАГО. — Прим. Лайфа), с минимального 0,46 до среднего 1,17. Соответственно, выросла и стоимость полиса.

По ходу дальнейших разбирательств вскрылось, что в базах данных у Игоря (большого аккуратиста в вождении, ни разу не попадавшего в аварии) каким-то образом оказалось два ДТП, которые он не то что не совершал, а даже теоретически не мог совершить. Приписанные ему аварии случились в других регионах, Липецке и Воронеже, и на чужих автомобилях.

— А я ведь даже никуда из Москвы не выезжал в то время, — удивляется автомобилист.

Информация в базе данных Российского союза автостраховщиков о КМБ Игоря. Фото © LIFE

Игорь обратился в страховые компании, которые выплачивали премии по этим "чужеземным" ДТП. Там быстро ответили, что, мол, ошибку допустили не они, а Российский союз автостраховщиков (РСА). Именно эта организация хранит и предоставляет информацию о коэффициентах, по которому высчитывается цена ОСАГО.

Страховые компании сами сообщили в Союз страховщиков об ошибке. Там еë признали и вроде бы сняли с Игоря оба ДТП.

— Однако дальше началось самое интересное. Аварии из моей карточки водителя на сайте РСА действительно исчезли. Но вот коэффициент до изначального так и не упал. Он теперь у меня не 0,46, как был, а 0,63. То есть за ОСАГО мне теперь платить на пару десятков процентов дороже, — возмущён Игорь.

Он снова обратился в РСА. Теперь ему отвечали крайне неохотно и в итоге прислали отписку, мол, у вас на этот год высчитан коэффициент 0,63, тут всё верно и ничего менять не будем.





Игорь считает такой ответ откровенной ложью. В доказательство он показывает свой прошлый полис ОСАГО, где чётко прописано, что его текущий коэффициент 0,46. Откуда взялся 0,63, непонятно.

Лайф запросил информацию в РСА, чтобы прояснить ситуацию, и получил такой же невнятный ответ.

— С нашей точки зрения, мы ответили исчерпывающе. Если так не считаете, пришлите новый запрос, — отрезала пресс-секретарь РСА.

Что такое КБМ и как его высчитывают

Коэффициент бонус-малус (КБМ) — показатель безаварийного вождения, используемый страховыми компаниями при расчёте стоимости полиса ОСАГО. Таким образом поощряется аккуратное вождение. Чем меньше аварий, тем дешевле страховка. И наоборот.

Безаварийным водителям присваивают коэффициент 0,46, они могут купить ОСАГО с максимальной скидкой — минус 54%. Для злостных нарушителей, которые за год становились виновниками трёх и более ДТП, предусмотрены коэффициенты до 3,92 — то есть ОСАГО подорожает почти в четыре раза. При этом, если пересесть на другую машину или мотоцикл, значение не изменится. Оно закреплено за человеком, а не транспортом.

Сведения о КБМ каждого водителя находятся в единой базе Российского союза автостраховщиков (РСА) — уже оттуда их получают страховые компании. Пересчитывается показатель раз в год — 1 апреля.

Офис РСА на Люсиновской улице в Москве. Фото © Yandex Карты

Почему жалуются на РСА

У Российского союза страховщиков огромное количество негативных отзывов. В том числе и по поводу КБМ.

— Сделал запрос, заплатил, но мой прежний КБМ не восстановили, прислав какой-то тупой ответ. Деньги выкинул на ветер. Так и не ответили, за что мне подняли КБМ, ДТП не было, — возмущён некий Алексей Луконин.

— Повысили КБМ с 0,7 до 1,55 и не говорят о причинах повышения, и не хотят возвращать обратно. Всё делается, чтобы с людей побольше денег содрать, — кипит Сергей Нестеров.

— Ни с того ни с сего сбросился КБМ. Восстановить справедливость практически невозможно. Жульническая организация, одним словом, — присоединился к предыдущим комментаторам Рафаил С.

И подобных жалоб десятки.

Кто руководит РСА

Евгений Уфимцев — президент РСА. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Прошлой осенью президентом РСА избрали 55-летнего Евгения Уфимцева. Он родом из Хабаровска. Накануне перестройки окончил Качинское высшее военное авиационное училище по специальности "лётчик-инженер". Чем занимался до середины девяностых, неизвестно. На рынок страхования, согласно официальной биографии, пришёл в 1994 году и якобы начал простым агентом. Уже в 1997-м "лётчик-инженер" стал директором Хабаровского филиала "Военной страховой компании" (впоследствии был повышен до замглавы всей организации). Интересно, что профильное образования в сфере финансов Уфимцев получит лишь через год.

В начале десятых Евгений Уфимцев трудился замдиректора "РЕСО-Гарантии". А в 2015-м стал исполнительным директором Российского союза автостраховщиков. Судя по всему, после прихода в РСА начало меняться к лучшему благосостояние Уфимцева. В 2017 году его малолетний сын похвастался в соцсетях, что отец купил новую машину — Mercedes E-класса. А после 2018 года семья топ-менеджера РСА въехала в только что построенный элитный клубный дом ЖК "Баркли Резиденс". У семьи там просторные апартаменты за 75–80 миллионов рублей.

— Жилой комплекс представляет собой две башни в стиле нью-йоркской архитектуры 1930–50-х годов. Жильцов встречают дизайнерское лобби и вестибюль из натурального камня. В доме обеспечены централизованное кондиционирование и приточно-вытяжная вентиляция. Имеются дополнительная шумоизоляция и централизованная система очистки воды до уровня питьевой. Есть зоны отдыха и благоустроенная закрытая территория. В квартирах авторская отделка в современной стилистике и высокие потолки четыре метра. Из окон открываются красивые виды. Рукой подать до Парка культуры, Нескучного сада, Воробьёвых гор, Даниловского и Донского монастырей, — риелторы смачно расписывают достоинства ЖК "Баркли Резиденс".







При этом штрафы Уфимцеву приходят на другой адрес — относительно скромную трёшку типовой кирпичной высотки в Одинцове. Вероятно, там у него регистрация. Такая недвижимость стоит около 20 миллионов рублей.

Ошибки в базе данных Российского союза автостраховщиков случайные или сознательные? 0 Скорее всего, это какая-то ошибка Это новая схема, чтобы продавать ОСАГО дороже У меня нет машины, я не знаю, что такое ОСАГО

Авторы Егор Пережогин