"Дело мудрёное": Захарова высмеяла закрытие дела о кокаине в Белом доме
Захарова высмеяла закрытие дела об обнаружении кокаина в Белом доме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла закрытие дела об обнаружении кокаина в Белом доме. Она предположила, что расследование могли свернуть, поскольку так "можно на самих себя выйти".
"Конечно, это же не отравление боевым химическим оружием типа "Новичок", раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней. Тут дело мудрёное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Она в шутку добавила, что по масштабу это расследование как дело об убийстве президента Кеннеди, "даже ещё сложнее, раз сразу сдались". Также она задала риторический вопрос, а будет ли так же с расследованием подрывов "Северных потоков".
Ранее телеканал CNN сообщил, что Секретная служба США завершила расследование по поводу обнаруженного недавно в Белом доме пакетика с кокаином. В итоге дело было закрыто, так как подозреваемых выявить не удалось.
Напомним, кокаин был обнаружен 2 июля в камере хранения недалеко от Овального кабинета и офисов высокопоставленных американских чиновников. Позже выяснилось, что замешанный в наркоскандалах сын президента США Хантер Байден был в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка.
VK / МИД России