"Дело мудрёное": Захарова высмеяла закрытие дела о кокаине в Белом доме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла закрытие дела об обнаружении кокаина в Белом доме. Она предположила, что расследование могли свернуть, поскольку так "можно на самих себя выйти".

"Конечно, это же не отравление боевым химическим оружием типа "Новичок", раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней. Тут дело мудрёное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она в шутку добавила, что по масштабу это расследование как дело об убийстве президента Кеннеди, "даже ещё сложнее, раз сразу сдались". Также она задала риторический вопрос, а будет ли так же с расследованием подрывов "Северных потоков".