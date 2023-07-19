День Москвы-реки, пирожков с малиновым вареньем, Сысоев день: Какие праздники и приметы 19 июля Сегодня, 19 июля 2023 года, отмечается день одной из самых известных рек нашей страны. А ещё на эту среду выпадает два гастрономических праздника, российский, и зарубежный. В православной церкви же чествуют один из Соборов святых. 18 июля, 21:01 13401 13401 19 июля — День Москвы-реки. Фото © Агентство "Москва"

День Москвы-реки

Сегодня, 19 июля, отмечается День Москвы-реки — праздник главной водной артерии столицы России. Несколько фактов о нём: Праздник ежегодный, отмечается с 2015 года.

Дата не смещается, каждый год это 19 июля.

В этот день проводятся различные праздничные мероприятия, посвящённые реке.

Москва-река растянулась по столичному региону на полтысячи километров. Её история тесно связана с историей самого города. Ещё в древности вокруг неё появлялись поселения, в ней ловили рыбу, купались и стирали одежду, по реке доставляли грузы. Особое внимание реке уделили в проектном плане города, подписанном Екатериной II в 1775 году. Тогда было поручено укрепить берега водной артерии, отделать камнем и застроить. А в 1786 году был сооружён Водоотводный канал — дублёр для отвода воды, чтобы защитить Москву от наводнений.

В этом году в столице празднование Дня Москвы-реки расширилось на целую неделю. Состоится 20 тематических мероприятий. Неделя Москвы-реки началась 17 июля и продолжится до 23-го.

День пирожков с малиновым вареньем

19 июля — День пирожков с малиновым вареньем. Фото © Freepik

А ещё сегодня в России отмечают очень вкусный праздник — День пирожков с малиновым вареньем. Вот что о нём известно: Отмечается ежегодно 19 июля, дата не смещается.

Праздник молодой и неофициальный.

Приурочен ко времени собирания урожая малины.

Предлагается отмечать, угощаясь такими пирожками.

День пирожков с малиновым вареньем был придуман кем-то в России всего несколько лет назад, но уже стал популярным. Время для праздника выбрано удачно. К середине июля малина поспевает, хозяйки начинают делать варенье на зиму, тут и пирожки можно с ним испечь.

Малина издавна почиталась в народе. Её считали вкусным лекарством, помогающим от простуд, сохраняющим красоту и укрепляющим здоровье. И действительно, малина богата витамином С, а также содержит флавоноиды и антоцианы. Её и сейчас используют как народное средство при недомогании.

Малина также широко используется в кулинарии. Она придаёт десертам яркий аромат. Пирожки с малиновым вареньем — любимый десерт круглый год, но летом это ещё и сезонное блюдо. Создайте праздничное настроение среди рабочей недели и приготовьте такое блюдо, которое украсит стол и порадует свежим вкусом.

Национальный день хот-дога в США

19 июля — Национальный день хот-дога в США. Фото © Freepik. / jcomp

Сегодня, 19 июля 2023 года, отмечается День хот-дога. Предлагаем узнать больше об этом празднике: Полное название — Национальный день хот-дога.

Праздник американский, как и само блюдо.

Отмечается ежегодно в третью среду июля.

В 2023 году выпадает на 19 июля.

К этому дню обычно в США приурочены различные фестивали, народные гулянья.

Национальный день хот‑дога был учреждён в США Торговой палатой в 1957 году. Как и следует из названия, он посвящён этому незатейливому, но очень популярному блюду — сэндвичу с сосиской и приправой. Появившись в Нью-Йорке, хот-доги быстро стали традиционной американской едой, а затем приобрели и международное признание.

Словосочетание "хот дог" дословно с английского переводится как "горячая собака". Есть мнение, что такое название появилось из-за сравнения сосиски с таксой. Кстати, забеги такс — одно из традиционных развлечений на Национальный день хот-дога в США.

Корни такого блюда, как хот-дог, на самом деле лежат в Германии, откуда в США и пришла традиция готовить мясную сосиску. Считается, что в Америку технологию изготовления этих сэндвичей завезли немецкие иммигранты. В начале прошлого века хот-доги приобрели популярность в Нью-Йорке в качестве недорогого и быстрого перекуса для рабочих. Спустя век об этом блюде знают по всему миру. Однако врачи предупреждают: несмотря на всенародную любовь, хот‑доги — далеко не полезная еда. Они содержат только углеводы, жир, соль, специи, а это не лучшее сочетание для желудка и организма в целом.

Собор Радонежских святых

19 июля отмечается Собор Радонежских святых. Фото © stsl.ru

Сегодня, 19 июля 2023 года, отмечается также Собор Радонежских святых. Православная церковь празднует его в России уже несколько веков. Вот что это за событие: Отмечается ежегодно 19 июля, дата не смещается.

Праздник Русской православной церкви.

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

В этот день чтут память православных святых Радонежской земли.

В церквях читают специальные молитвы.

История празднования Собора Радонежских святых восходит к середине XVII века. Тогда бы­ли восстановлены первые списки учеников преподобного Сергия Радонежского. Приблизительно к тому же времени относится написание иконы Собора Радонежских святых.

Состав Собора Радонежских святых возглавляет сам преподобный Сергий Радонежский. Туда входят также его ученики, собеседники, святые иноки Троице-Сергиевой обители. К началу нашего века в общей сложности в Соборе упоминаются более 75 угодников Божьих. Празднование Собора Радонежских святых 19 июля было установлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Для этого события был выбран день, следующий сразу за праздником в честь Обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Впервые Собор Радонежских святых отмечался 19 июля 1981 года.

Именинники 19 июля

19 июля именины у актёра Фёдора Добронравова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 19 июля, именины отмечают обладатели следующих замечательных имён: Православные: Валентин

Василий

Иннокентий

Марфа (Марта)

Фёдор

Феликс. Католические: Владислав

Винцент. Редакция Лайфа поздравляет именинников с праздником, желает здоровья и успехов!

Приметы 19 июля

Сысоев день

Православная церковь 19 июля (6 июля по старому стилю) чествует память Сисоя Великого. Это христианский святой, живший в пятом веке, монах-отшельник. Согласно житию, он поселился в Египетской пустыне, учил смирению и надежде на милосердие Бога. Ему приписывают совершение чудес, в том числе воскресение умершего. Скончался Сисой в окружении своих учеников. В день памяти Сисоя Великого в 1788 году русский флот одержал победу над шведами в Гогландском сражении, и в честь этого затем несколько кораблей Военно-морского флота России были названы именем этого святого.

В народе же в эту дату отмечали Сысоев день. Святого почитали как покровителя земледельцев, поэтому было принято в эту дату трудиться в поле. Считалось, что все посевные работы к 19 июля уже нужно завершить. Особое значение в этот день придавали росе. На Руси верили, что утром на Сысоя она обладает чудодейственными свойствами, поэтому ею старались умыться. Женщины делали это для оздоровления, сохранения красоты, а мужчины — рассчитывая, что роса придаст им силу.

Приметы на Сысоев день

На Сысоев день дождь — осень будет сырой.

Малина уродилась — к суровой зиме.

Цапли кричат — к буре.

На земле после дождя пар — быть сильному ливню.

Авторы Вадим Андреев