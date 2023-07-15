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14 июля, 21:22

Нефтесервисная компания SLB полностью прекратила поставки оборудования в Россию

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB (прежнее название — Schlumberger) полностью прекратила поставки оборудования и технологий на российский рынок. Об этом сообщается на её сайте.

"Сегодня SLB объявила о приостановке поставок в Россию продуктов и технологий с объектов по всему миру в связи с расширением международных санкций", отмечается в публикации.

Нефтесервисная компания Schlumberger приостановила инвестиции для деятельности в России

Нефтесервисная компания Schlumberger приостановила инвестиции для деятельности в России

Прежде запрет распространялся на поставки в РФ оборудования и технологий SLB лишь из США, Великобритании, ЕС и Канады.

Ранее японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors принял решение уйти из России. Компания намерена передать акции своего филиала, а также сборочный завод в Ульяновской области российскому производителю автомобилей "Соллерс".

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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