Нефтесервисная компания SLB полностью прекратила поставки оборудования в Россию
Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB (прежнее название — Schlumberger) полностью прекратила поставки оборудования и технологий на российский рынок. Об этом сообщается на её сайте.
"Сегодня SLB объявила о приостановке поставок в Россию продуктов и технологий с объектов по всему миру в связи с расширением международных санкций", — отмечается в публикации.
Прежде запрет распространялся на поставки в РФ оборудования и технологий SLB лишь из США, Великобритании, ЕС и Канады.
Ранее японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors принял решение уйти из России. Компания намерена передать акции своего филиала, а также сборочный завод в Ульяновской области российскому производителю автомобилей "Соллерс".
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