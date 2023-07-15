Нефтесервисная компания SLB полностью прекратила поставки оборудования в Россию

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB (прежнее название — Schlumberger) полностью прекратила поставки оборудования и технологий на российский рынок. Об этом сообщается на её сайте.

"Сегодня SLB объявила о приостановке поставок в Россию продуктов и технологий с объектов по всему миру в связи с расширением международных санкций", — отмечается в публикации.

Прежде запрет распространялся на поставки в РФ оборудования и технологий SLB лишь из США, Великобритании, ЕС и Канады.