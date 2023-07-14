Японская компания Isuzu Motors решила уйти с российского рынка
Kyodo: Компания Isuzu Motors покидает российский рынок
Японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors принял решение уйти с российского рынка, пишет агентство Kyodo.
Компания собирается передать акции своего филиала, а также сборочный завод в Ульяновской области российскому производителю автомобилей "Соллерс". Известно, что предприятие перестало работать ещё в марте прошлого года.
Ранее стало известно, что шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность на территории России и продаёт свой бизнес.
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ТАСС / NARONG SANGNAK