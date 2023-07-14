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14 июля, 04:32

Японская компания Isuzu Motors решила уйти с российского рынка

Kyodo: Компания Isuzu Motors покидает российский рынок

Японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors принял решение уйти с российского рынка, пишет агентство Kyodo.

Компания собирается передать акции своего филиала, а также сборочный завод в Ульяновской области российскому производителю автомобилей "Соллерс". Известно, что предприятие перестало работать ещё в марте прошлого года.

Немецкий производитель бытовой химии Henkel нашёл покупателей на российский бизнес

Немецкий производитель бытовой химии Henkel нашёл покупателей на российский бизнес

Ранее стало известно, что шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность на территории России и продаёт свой бизнес.

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ТАСС / NARONG SANGNAK

Анатолий Симоненко
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