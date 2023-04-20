Немецкий производитель бытовой химии Henkel нашёл покупателей на российский бизнес
Немецкий концерн Henkel объявил о продаже бизнеса в России за 54 млрд рублей
Немецкий производитель бытовой химии Henkel объявил о продаже бизнеса в России консорциуму местных инвесторов. Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.
"Компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов. В апреле 2022 года Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в России", — указано в сообщении.
Покупателем активов Henkel стал консорциум Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. В заявлении компании подчёркивается, что на продажу уже получено разрешение от правительственной комиссии по иностранным инвестициям, однако дата сделки не уточняется.
Напомним, Henkel ещё весной прошлого года остановил все инвестиции, рекламные и спонсорские мероприятия в России. Позже компания решила прекратить деятельность в нашей стране. Здесь компания выпускала чистящие средства под брендами "Ласка", Persil, Losk, "Пемолюкс", "Дени", Vernel и другие. В последнее время компания стала русифицировать свои торговые марки.
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