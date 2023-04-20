Немецкий производитель бытовой химии Henkel нашёл покупателей на российский бизнес

Немецкий производитель бытовой химии Henkel объявил о продаже бизнеса в России консорциуму местных инвесторов. Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

"Компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов. В апреле 2022 года Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в России", — указано в сообщении.

Покупателем активов Henkel стал консорциум Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. В заявлении компании подчёркивается, что на продажу уже получено разрешение от правительственной комиссии по иностранным инвестициям, однако дата сделки не уточняется.