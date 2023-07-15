США всё ещё не разрешили Европе обучать украинских пилотов работе на F-16

Европейские страны так и не получили формального разрешения Вашингтона на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом пишет Politico.

"Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, всё ещё ждут формального одобрения программы со стороны США", — информирует издание.

Обучение нельзя начать без формального решения Госдепа по передаче инструкций и симуляторов. При этом в Пентагоне заявили, что запрос до сих пор находится на рассмотрении. Указаний на то, что Штаты не предоставят необходимое разрешение, нет.