США всё ещё не разрешили Европе обучать украинских пилотов работе на F-16
Politico: Пентагон до сих пор не разрешил Европе обучать пилотов ВСУ на F-16
Европейские страны так и не получили формального разрешения Вашингтона на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом пишет Politico.
"Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, всё ещё ждут формального одобрения программы со стороны США", — информирует издание.
Обучение нельзя начать без формального решения Госдепа по передаче инструкций и симуляторов. При этом в Пентагоне заявили, что запрос до сих пор находится на рассмотрении. Указаний на то, что Штаты не предоставят необходимое разрешение, нет.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что альянс не будет передавать Украине F-16 до окончания контрнаступления. Причём обучение украинских пилотов и технических специалистов, отметил Бауэр, на данный момент невозможно.