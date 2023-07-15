Солистка A'Studio высказалась о бежавших за границу коллегах и эмиграции

Солистка A'Studio Кети Топурия в беседе с блогером Кареном Адамяном заявила, что лично её не мучают сомнения относительно эмиграции из РФ, поэтому бежавших за границу певица не осуждает.

"У меня нет и никогда не было сомнений, я никуда не собираюсь уезжать. У каждого человека есть свой выбор. Поэтому тех, кто переехал, я не осуждаю", — сказала Топурия.

Певица также отметила, что на фоне отъезда ряда артистов у её музыкального коллектива только прибавилось работы, а сама Кети из-за этого стала реже видеться с близкими.