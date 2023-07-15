Россиянам дали 5 простых советов, как ускорить метаболизм

За превращение пищи в энергию в нашем организме отвечает метаболизм — у кого-то обмен веществ быстрый, что помогает человеку легко поддерживать здоровый вес, а у кого-то медленный, что приводит к накоплению лишнего веса. В беседе с Лайфом фитнес-тренер Максим Сливак дал пять простых советов по ускорению обмена веществ. Первый — увеличьте физическую активность.

"Регулярные тренировки силового и кардио типа помогут увеличить мышечную массу и общую активность организма, что способствует повышению метаболической скорости. Тренировки высокой интенсивности (например, интервальные), также окажут положительное влияние на метаболизм", — сказал тренер.

Фитнес-тренер Максим Сливак. Фото © Предоставлено Лайфу

Второй шаг — подключите силовые тренировки. Чем больше у вас мышц, тем больше калорий сжигает в состоянии покоя организм, пояснил эксперт. Здесь помогут упражнения с отягощениями (штанга/гантели/тренажёры сопротивления).

Важную роль в ускорении метаболизма играет правильное питание — здоровый рацион поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и наладит обмен веществ. Блюда должны содержать белки, сложные углеводы, здоровые жиры и овощи, рассказал Сливак.

Ускорить метаболическую активность без достаточного количества воды невозможно, продолжил тренер. Вода улучшает процессы пищеварения, поддерживает оптимальный уровень гидратации клеток и облегчает процессы обмена веществ. По словам специалиста, нормой будет минимум 7 стаканов воды в течение дня. Последний, но крайне важный фактор, влияющий на скорость метаболизма — правильный сон.

"Недостаток сна может снизить скорость обмена веществ и привести к замедлению метаболических процессов. Регулярный и качественный ночной сон в течение 7-8 часов помогает поддерживать здоровый метаболизм и энергетический баланс", — подытожил фитнес-тренер.