В Брянске загорелся строящийся военный госпиталь для ветеранов

В Брянске вспыхнул пожар в строящемся военном госпитале для ветеранов. Видео публикуют 16 июля местные телеграм-каналы.

Пожар в строящемся военном госпитале в Брянске. Видео © T.me / "Подслушано Брянск"

Жители многоэтажек снимали пожар с балконов. На кадрах видно, что над лесополосой поднимаются клубы чёрного дыма. Как стало известно SHOT, горел строительный мусор, возгорание потушили до приезда пожарных.