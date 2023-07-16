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16 июля, 17:01

В Брянске загорелся строящийся военный госпиталь для ветеранов

В Брянске вспыхнул пожар в строящемся военном госпитале для ветеранов. Видео публикуют 16 июля местные телеграм-каналы.

Пожар в строящемся военном госпитале в Брянске. Видео © T.me / "Подслушано Брянск"

Жители многоэтажек снимали пожар с балконов. На кадрах видно, что над лесополосой поднимаются клубы чёрного дыма. Как стало известно SHOT, горел строительный мусор, возгорание потушили до приезда пожарных.

В прошлый раз возгорание на той же самой стройке произошло меньше месяца назад, 18 июня. Тогда пожар вспыхнул при заливке битумом плит.

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Обложка ©

T.me / "Подслушано Брянск"

Ирина Фальке
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