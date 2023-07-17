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Регион
Опубликовано 17 июля 2023, 08:59
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Украинский режиссёр Сенцов, осуждённый в РФ за терроризм, получил ранение на фронте

Украинский режиссёр Сенцов вернулся на фронт после контузии и был ранен

Украинский режиссёр Олег Сенцов после ранения во время боевых действий. Обложка © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Олег Сенцов

Украинский режиссёр Олег Сенцов после ранения во время боевых действий. Обложка © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Олег Сенцов

Украинский режиссёр Олег Сенцов, который принимает участие в боевых действиях в составе ВСУ против ВС РФ, вернулся на фронт после контузии и получил ранение. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook*.

По словам Сенцова, жизнь ему в очередной раз спасла американская боевая машина пехоты "Брэдли".

"Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда", — написал режиссёр.

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Напомним, в 2019 году приговорённый в России к 20 годам лишения свободы за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулся на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом. В рамках обмена в РФ вернулся главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В июле он получил контузию на фронте.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

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Илья Суриков
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