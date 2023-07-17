Украинский режиссёр Сенцов, осуждённый в РФ за терроризм, получил ранение на фронте

Украинский режиссёр Олег Сенцов, который принимает участие в боевых действиях в составе ВСУ против ВС РФ, вернулся на фронт после контузии и получил ранение. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook*.

По словам Сенцова, жизнь ему в очередной раз спасла американская боевая машина пехоты "Брэдли".

"Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда", — написал режиссёр.

Напомним, в 2019 году приговорённый в России к 20 годам лишения свободы за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулся на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом. В рамках обмена в РФ вернулся главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В июле он получил контузию на фронте.