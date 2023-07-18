3 направления, где армия Украины в ближайшее время готовится нанести удар Для чего ВСУ пытаются сменить тактику и почему кардинально сценарий наступления может измениться лишь через полтора месяца. 34776 34776 Обложка © Shutterstock

Украина продолжает декларировать, что боевые действия готова окончить только после возврата границ 1991 года. Начавшееся в июне наступление затихло, но готовятся новые удары, которые могут быть и по "старой" России.

Вторжение в Курск

Ещё несколько месяцев назад казалось, что украинские боевики не могут войти на территорию российских регионов. Сейчас мы имеем дело с реальностью, в которой были рейды в Брянскую и Белгородскую области. Украина использовала подконтрольные ей группировки, состоящие из русских коллаборационистов и польских наёмников. От всякого участия киевский режим открещивался и заявлял, что это, мол, некие несогласные русские. Как всегда, в Киеве врали, так как РДК* — воинская часть А3449 ГУР Министерства обороны Украины.

Наступление на Курскую АЭС и Курск. Инфографика © LIFE

Одной из целей Украины может стать Курская область. В граничащей с ней Сумской областью, похоже, идёт подготовка к рейду на Курск. Так, в пятикилометровой приграничной зоне стали выселять местное население. Делается это под видом эвакуации и под лозунгами спасения от обстрелов.

Изначально "эвакуировать" планировали в населённые пункты Сумской области, потом поняли, что это не решение проблемы, и началось переселение под Киев. Надо понимать, что отношение к этим процедурам у местного населения противоречивое. Да, есть те, кто готов покинуть дома, но многие хотят остаться. Для властей это проблема, так как часть жителей региона продолжает сохранять лояльность Российской Федерации и охотно делится координатами расположения украинских военных.

Украина использует для вторжения подконтрольные ей группировки, состоящие из русских коллаборационистов и польских наёмников. Фото © Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Кроме этого, не дают Курской области покоя беспилотники. Почти каждый день в небе над городами и посёлками сбивают БПЛА. Не так давно боевики предприняли попытку ударить по Курской АЭС. Похоже, что в Киеве не осознают опасность ядерной катастрофы.

Вторжение в Курскую область может произойти под флагом РДК*. Это удобный инструмент и, главное, подконтрольный. Группировка не сможет взять Курск, но устроить анархию в небольшом городке, например Льгове, возможно, а там и до АЭС рукой подать. Так они могут попытаться улучшить свои "переговорные позиции", захватив население в плен, считает ряд экспертов. И тут для России может возникнуть сложная ситуация, предотвратить которую можно лишь при помощи укрепления обороны и заходом в северные области Украины.

Главный вход на Курскую АЭС в городе Курчатове. Фото © ТАСС / Игорь Кубединов

То есть вероятность вторжения очень высока, однако всё это может быть использовано для отвлечения внимания и провоцирования переброски сил с других направлений.

— Максимум, что удастся ВСУ, — совершить рейд наподобие тех, что они уже совершали на Белгородчине, только масштабней. Возможно, даже захватить какой-то небольшой населённый пункт, чтобы потребовать "обмен" на территорию, которую Киев считает своей. Однако успех такой операции неочевиден, скорее всего, им это либо не удастся вообще, либо они будут достаточно быстро окружены и уничтожены. К тому же, мировое сообщество будет явно настроено против, Западу будет трудно убедить другие страны, что Украина таким образом ведёт "освободительную войну", — напоминает политолог Дмитрий Родионов.

По его словам, на "старую" российскую территорию ВСУ могут попытаться напасть лишь в качестве жеста отчаяния, когда ситуация для них будет безысходная. Сейчас такой ситуации и близко нет.

Бросок к Азову

Чтобы войти в Крым, Украине необходимо захватить Запорожскую область и левобережье Херсонщины. В июне самые активные бои шли как раз на Запорожском направлении. Целью Украины является побережье Азовского моря и дальнейшее продвижение к полуострову. Выход к Азову позволит перерезать сухопутный коридор, по которому наша группировка получает снабжение. Удар по Крымскому мосту можно смело назвать одним из этапов подготовки атаки на Крым. Кстати, украинское военное руководство стало делать заявления, которые идут вразрез с политикой отсутствия критики западных хозяев.

— Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит, — сказал главком ВСУ Валерий Залужный в интервью газете The Washington Post.

Главком ВСУ Валерий Залужный (на переднем плане). Фото © Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images/LightRocket

Будет или не будет — вопрос другой. Важно, что сейчас украинские силы попробовали прорвать оборону России и столкнулись с сопротивлением. Результат известен — контрнаступление провалилось. При этом в Киеве не скрывают, что проводят анализ случившегося и делают выводы. То есть изменения тактики стоит ожидать. Возможно, что сейчас никакого наступления на Запорожском направлении не будет. В западной прессе, например, жалуются на российские мины, как сдерживающий фактор для ВСУ.

— Мешает и отсутствие поддержки с воздуха, и глубокая сеть оборонительных сооружений, созданная россиянами. Но именно огромное количество мин, натяжных проволок, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств привело к тому, что украинские солдаты увязли, — пишет Эндрю Крамер в New York Times.

И именно этот фактор может стать решающим в деле остановки наступления. В запорожских степях мы уже видели горящие танки Leopard и БМП Bradley. Поэтому, чтобы внушить доверие западным кураторам, нужна победа, а значит, необходимо наступать на участке, где оборона ещё не выстроена.

Наступление на Запорожье. Инфографика © LIFE

Продолжение Бахмута

Контроль над Бахмутом или Артёмовском, как его принято называть в ДНР, Россия установила в середине мая. Город был взят в тяжелейших боях. Киевский режим посылал регулярно новые силы, однако удержать населённый пункт они не смогли. За 224 дня операции "Бахмутская мясорубка" Украина потеряла около 50 тысяч боевиков убитыми. В мае из города были выведены силы ЧВК "Вагнер2. Им на смену пришли подразделения МО РФ, которые пока успешно держат оборону. ВСУ пытаются захватить фланги. Если это будет сделано, то нет сомнений, что наступление будет продолжено с целью окружить город.

Военные в Артёмовске. Фото © ТАСС

Интересно, что утрата города не будет огромной стратегической проблемой для России. Да и Украина получит только картинку для новостей и отчёт для партнёров.

— Наступление будет продолжаться там, где и происходит, — Запорожская область, попытки вклиниться в районе Угледара или же фланговый охват Артёмовска. Опасность успеха ВСУ на этих направлениях всё ещё сохраняется просто потому, что у них гораздо более серьёзный человеческий ресурс и они могут ещё достаточно долго тратить его, компенсируя потери новым "мясом". У России возможности тут куда более скромны. Думаю, до осени, когда должен начать решаться вопрос с поставками Киеву самолётов, ничего принципиально нового мы не увидим, — отмечает Родионов.

Наступление Украины на любом из направлений — вещь неприятная, но неизбежная и необходимая. Постепенно потенциал ВСУ падает. Падает и вера в ВСУ на Западе, однако помощь продолжается. 7 июля Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы, а также 32 БМП Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker.

Инвестиции киевскому режиму нужно оправдывать, но есть проблемы. Главное, чего начинает не хватать, — людей. Количество добровольцев снижается к нулю, а от мобилизации пытаются сбежать всеми способами, в том числе в женских платьях. Для нас это плюс, так как потеря самых боеспособных подразделений открывает нам дорогу к Киеву и достижение долгожданной победы.

*Внесён в список террористических и экстремистских организаций.