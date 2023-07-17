В Екатеринбурге прошёл Царский крестный ход

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошёл традиционный крестный ход. Он стал кульминацией фестиваля "Царские дни", проходившего в честь последнего российского императора Николая II, членов его семьи и слуг. Для участия в мероприятии в город приехали не только жители России, но также иностранные гости. Все вместе они прошли до монастыря святых Царственных страстотерпцев. Фоторепортаж опубликовал ЕАН.









Днём 16 июля, ещё до большого крестного хода, прошёл малый. Священники-духовники церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии и верующие собрались у поклонного креста на станции Шарташ. Именно там сошли в последнем путешествии из Тобольска члены семьи Романовых весной 1918 года. Участники малого крестного хода провели молебен и отправились в сторону Храма на Крови. Среди них были члены общества "Двуглавый орёл" и дети из республик Донбасса. Если говорить про иностранные делегации, то они прибыли из Чехии, стран Южной Америки и Средней Азии. Также из Италии приехал оперный певец Элвис Фантон. На территории Храма на Крови находились палатки МЧС, полевая кухня, казачьи патрули, мобильные медпункты и исповедальни.

"Впервые за одним алтарём собрались митрополиты Викентий и Кирилл (в прошлом руководившие Екатеринбургской митрополией), а также нынешний руководитель митрополии Евгений (Кульберг). Всего на богослужение приехали 12 иерархов", — подчёркивается в публикации.

Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН

Кроме того, прибыли вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и спикер местного Заксобрания Людмила Бабушкина. Богослужение закончилось примерно в 02:40 (00:40 мск), а затем участники выстроились в колонну, которую возглавили члены "Двуглавого орла" с "колесницей" и иконой Николая II. Всех их даже не остановил прошедший в городе дождь. В результате первые паломники прибыли к монастырю святых Царственных страстотерпцев к 5:00 (3:00 мск), а основная часть участников пришла примерно в 6:00–7:00. Подойдя к месту, куда были сброшены тела членов семьи Романовых после расстрела, иерархи РПЦ отслужили молебен.