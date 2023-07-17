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17 июля, 12:56

В Екатеринбурге прошёл Царский крестный ход

<p>Царский крестный ход в Екатеринбурге. Обложка © <a href="https://eanews.ru/news/tsarskiy-krestnyy-khod-proshel-v-yekaterinburge-fotoreportazh_17-07-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЕАН</a></p>

Царский крестный ход в Екатеринбурге. Обложка © ЕАН

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошёл традиционный крестный ход. Он стал кульминацией фестиваля "Царские дни", проходившего в честь последнего российского императора Николая II, членов его семьи и слуг. Для участия в мероприятии в город приехали не только жители России, но также иностранные гости. Все вместе они прошли до монастыря святых Царственных страстотерпцев. Фоторепортаж опубликовал ЕАН.

  • Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН
    Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН
  • Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН
    Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН
  • Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН
    Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН
  • Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН
    Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН

Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН

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Днём 16 июля, ещё до большого крестного хода, прошёл малый. Священники-духовники церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии и верующие собрались у поклонного креста на станции Шарташ. Именно там сошли в последнем путешествии из Тобольска члены семьи Романовых весной 1918 года. Участники малого крестного хода провели молебен и отправились в сторону Храма на Крови. Среди них были члены общества "Двуглавый орёл" и дети из республик Донбасса. Если говорить про иностранные делегации, то они прибыли из Чехии, стран Южной Америки и Средней Азии. Также из Италии приехал оперный певец Элвис Фантон. На территории Храма на Крови находились палатки МЧС, полевая кухня, казачьи патрули, мобильные медпункты и исповедальни.

"Впервые за одним алтарём собрались митрополиты Викентий и Кирилл (в прошлом руководившие Екатеринбургской митрополией), а также нынешний руководитель митрополии Евгений (Кульберг). Всего на богослужение приехали 12 иерархов", — подчёркивается в публикации.

Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН

Царский крестный ход в Екатеринбурге. Фото © ЕАН

Кроме того, прибыли вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и спикер местного Заксобрания Людмила Бабушкина. Богослужение закончилось примерно в 02:40 (00:40 мск), а затем участники выстроились в колонну, которую возглавили члены "Двуглавого орла" с "колесницей" и иконой Николая II. Всех их даже не остановил прошедший в городе дождь. В результате первые паломники прибыли к монастырю святых Царственных страстотерпцев к 5:00 (3:00 мск), а основная часть участников пришла примерно в 6:00–7:00. Подойдя к месту, куда были сброшены тела членов семьи Романовых после расстрела, иерархи РПЦ отслужили молебен.

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Светлана Оперук
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