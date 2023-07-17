Вакцины нет и не будет: Почему россиян не прививают от лихорадки Денге, которую подозревают у нескольких заболевших в Египте В Египте выявлены случаи неустановленной пока болезни. Есть подозрения, что это лихорадка денге. Этот вирус переносят тропические комары. 17 июля, 15:42 Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В России вакцин от лихорадки денге не применяют, поскольку в медицинском сообществе на сегодняшний день в этом не видят необходимости, рассказали Лайфу в НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова. Прививку от этой инфекции целесообразно делать только тем, кто уже однажды ей переболел, объяснил, в свою очередь, инфекционист, доктор медицинских наук, который пожелал остаться неназванным.

— Просто так её вводить нельзя, потому что будет ещё хуже: будет антителозависимое усиление иммунного ответа, то есть человек, грубо говоря, будет срываться в цитокиновый шторм. Переболевших лихорадкой денге в нашей стране, я думаю, очень немного, так что вакцины от денге у нас нет и не будет, — прокомментировал он.

Напомним, из Египта поступили сообщения о случаях неустановленной болезни в провинции Кена, расположенной в 600 километрах от Каира. По данным Роспотребнадзора, есть основания подозревать, что это лихорадка Денге.

Симптомы лихорадки денге

Они появляются примерно через 3–15 дней после заражения. Прежде всего — это температура до 39–40 градусов, озноб, боль в суставах и позвоночнике (болезнь также прозвали "костоломной лихорадкой"), тошнота, головокружение, а также различные виды сыпи на коже. Чаще болезнь протекает в виде "классической" лихорадки денге, но бывает и более тяжёлая и опасная её разновидность — "геморрагическая" лихорадка Денге, она, помимо всего выше названного, вызывает кровотечения, кровоизлияния и, как результат, серьёзные потери крови и плазмы. В самом тяжёлом случае возможен так называемый геморрагический шок, когда ткани организма недополучают кислород ввиду сильного недостатка крови.

Как передаётся лихорадка денге

Вспышка лихорадки денге в пакистанском Лахоре. Фото © ТАСС / EPA / RAHAT DAR

Только через кровь. Эта болезнь распространена в тропических странах, и там её переносят местные комары с характерными белыми пятнами на теле — Aedes aegypti. Это насекомое называют также "жёлтолихорадочным комаром", потому что он действительно переносит в том числе и жёлтую лихорадку, а также вирус Зика и ещё несколько других вирусов. Вирус денге эти комары получают с кровью заражённых людей и животных. Соответственно, в отсутствие переносчиков болезнь не распространяется — и при появлении "завозных" случаев этой лихорадки в умеренной зоне опасности эпидемии нет. Интересно, что комары размножаются в пресной воде, поэтому в жарких странах риск их распространения очень повышается в случае нарушения герметичности всевозможных водных резервуаров.

Распространение лихорадки денге

В основном это страны Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна. В Африке вспышки были зафиксированы в Сенегале, Кот-д’Ивуаре, Буркина-Фасо, Нигерии, Анголе, Эритрее, Кении, Мозамбике.

— До сих пор ни о каком денге в Египте разговора не было, по эпидопасности в плане денге Египет никогда не фигурировал, — подчеркнул собеседник Лайфа.

Профилактика лихорадки денге

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Роспортреднадзор настоятельно рекомендует в странах, где распространяется этот вирус, носить закрытую одежду, использовать средства для отпугивания насекомых, фумигаторы, сетки для окон и дверей. Но полностью обезопасить себя от укуса комара-переносчика практически невозможно, заверил доктор медицинских наук.

— Ну, можно надеть водолазный костюм, — иронизирует инфекционист.

При этом он подчёркивает, что для заражения достаточно одного-единственного укуса.

Лихорадка денге в России

Случаев неустановленной болезни, о которой сообщили в Египте, среди россиян нет, заверили в Роспотребнадзоре. Ранее в нашей стране были многократно зафиксированы "завозные" случаи лихорадки денге, люди заражались в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии, на Шри-Ланке, в Доминикане. К примеру, в Красноярском подразделении Роспотребнадзора сообщили, что с начала 2023 года в регионе было отмечено 18 подобных случаев.

Меж тем в 2018 году была опубликована научная статья, подготовленная в том числе специалистами центра Гамалеи и Медицинского университета имени Пирогова, в которых описаны два случая "завоза" в Россию вируса денге из Хургады.

Стоит обратить внимание, что при первом заражении человек переносит болезнь сравнительно легко, как грипп средней тяжести, но заболеть денге во второй раз для этого человека уже смертельно опасно. И это означает, что в отсутствие вакцины переболевшему человеку категорически не стоит снова ехать в страну, где "ходит" эта лихорадка.

Авторы Адель Романенкова