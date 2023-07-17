Модель OnlyFans оголила грудь после победы на ринге, и её захейтили за "неуважение женщин"

Модель OnlyFans и TikTok-блогерша Даниэлла Хемсли показала голую грудь после победы в боксёрском поединке против польской модели Александры Даниэлки. За этот поступок девушку раскритиковали.

Бой прошёл на стадионе 3Arena в Дублине. Хемсли присудили победу по единогласному решению судей. Услышав вердикт, блогерша начала прыгать от радости и даже оголила грудь, задрав свой топ. Спустя некоторое время она извинилась за этот поступок и заявила, что таким образом хотела выразить себя.

Модель Даниэлла Хемсли показала грудь после победы в боксёрском поединке. Видео © YouTube / مصر Tv

Выходку Хемсли осудил промоутер Эдди Хирн. Он считает, что её действия дискредитировали женщин в боксе. По его мнению, таким ситуациям не место в спорте.

"Я просто в ярости. Мы очень много трудимся, чтобы женщин в боксе уважали за их навыки и работу над собой. Поэтому подобных случаев быть не должно, это не бокс. Такие мероприятия дают хорошие просмотры, но подобное поведение нивелирует вклад всех, кто добросовестно относится к делу", — сказал Хирн в интервью на YouTube-канале Boxing Social.