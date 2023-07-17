Лукашенко узаконил создание народного ополчения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении". Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, основной задачей для добровольческих отрядов будет помощь территориальным органам внутренних дел республики в обеспечении военного положения, а также защита собственности от посягательств.

"Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введённого в административно-территориальных (территориальных) единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств", — говорится в сообщении.