Лукашенко узаконил создание народного ополчения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении". Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, основной задачей для добровольческих отрядов будет помощь территориальным органам внутренних дел республики в обеспечении военного положения, а также защита собственности от посягательств.
"Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введённого в административно-территориальных (территориальных) единицах республики, а также дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств", — говорится в сообщении.
Напомним, о необходимости создания в Белоруссии народного ополчения Лукашенко заявил ещё в конце мая текущего года. После этого подобные подразделения начали формироваться по всей республике. Так, в апреле отряд народного ополчения, сформированный из жителей деревни Гливин Минской области, впервые принял участие в учениях теробороны.
Сайт президента Белоруссии