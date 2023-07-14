Бойцы ЧВК "Вагнер" провели инструктаж для военных в Белоруссии

По данным ведомства, военные учения с подразделениями белорусских территориальных войск проходят в районе города Осиповичи Могилёвской области. В ходе тренировок бойцы осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, а также узнают нюансы по инженерной подготовке и тактической медицине.