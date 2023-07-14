Бойцы ЧВК "Вагнер" провели инструктаж для военных в Белоруссии
Бойцы ЧВК "Вагнер" приняли участие в подготовке военнослужащих армии Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики, опубликовав сюжет местной телекомпании "ВоенТВ".
Учения белорусских военных с инструкторами ЧВК "Вагнер". Видео © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
По данным ведомства, военные учения с подразделениями белорусских территориальных войск проходят в районе города Осиповичи Могилёвской области. В ходе тренировок бойцы осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, а также узнают нюансы по инженерной подготовке и тактической медицине.
"В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Лайф уже рассказывал о планах Минобороны Белоруссии обменяться опытом с представителями ЧВК "Вагнер" после их прибытия. Как отмечал глава республики Александр Лукашенко, вагнеровцы обладают бесценным опытом в обороне и наступлениях. По его словам, эти и другие навыки бойцы белорусской армии обязаны у них перенять.
Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь