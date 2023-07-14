Путин рассказал о статусе ЧВК "Вагнер" в России

В России нет закона, регулирующего деятельность частных военных организаций, соответственно, такой компании, как ЧВК "Вагнер", юридически не существует. Об этом напомнил глава государства Владимир Путин, слова которого приводит газета "Коммерсант".

Говоря о том, сохранится ли данная частная военная компания как отдельная боевая единица, президент пояснил, что юридически её не существует в связи с отсутствием в России соответствующего закона.

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях!" — пояснил президент и добавил, что группа "Вагнер" есть, но юридически её нет.