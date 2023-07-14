Путин рассказал о статусе ЧВК "Вагнер" в России
Путин сообщил, что ЧВК "Вагнер" юридически не существует
В России нет закона, регулирующего деятельность частных военных организаций, соответственно, такой компании, как ЧВК "Вагнер", юридически не существует. Об этом напомнил глава государства Владимир Путин, слова которого приводит газета "Коммерсант".
Говоря о том, сохранится ли данная частная военная компания как отдельная боевая единица, президент пояснил, что юридически её не существует в связи с отсутствием в России соответствующего закона.
"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях!" — пояснил президент и добавил, что группа "Вагнер" есть, но юридически её нет.
В беседе с газетой глава государства также заявил, что правовой статус частных военных компаний (ЧВК) должен обсуждаться в России на уровне Государственной думы и правительства. По его словам, данный вопрос является непростым. Кроме этого, президент высказал свою точку зрения по поводу попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер", предпринятой 24 июня. Путин подчеркнул, что рядовые бойцы воевали достойно, и то, что они оказались втянуты в подобные события, "вызывает сожаление".
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" предприняли попытку вооружённого мятежа на территории РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с Пригожиным. В итоге тот принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. 6 июля Лукашенко уточнил, что Пригожин находится в России, а вагнеровцы пребывают в своих постоянных лагерях. Позднее стало известно, что 29 июня Путин встретился в Кремле с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер".