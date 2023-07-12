ВС РФ приняли от ЧВК "Вагнер" более 2 тысяч единиц техники и вооружения

Российские войска завершают приём вооружения от ЧВК "Вагнер". Как уточнили в Минобороны, в ВС РФ уже передано более двух тысяч единиц техники, в том числе танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортёры.

ВС РФ приняли от ЧВК "Вагнер" более двух тысяч единиц техники и вооружения. Видео © Минобороны РФ

"Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях. Также принято более 2,5 тысячи тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас всю эту технику доставляют в тыл для техобслуживания и подготовки к использованию в бою.