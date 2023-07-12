Регион

Уведомления отключены

12 июля, 14:40

ВС РФ приняли от ЧВК "Вагнер" более 2 тысяч единиц техники и вооружения

Российские войска завершают приём вооружения от ЧВК "Вагнер". Как уточнили в Минобороны, в ВС РФ уже передано более двух тысяч единиц техники, в том числе танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортёры.

ВС РФ приняли от ЧВК "Вагнер" более двух тысяч единиц техники и вооружения. Видео © Минобороны РФ

"Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях. Также принято более 2,5 тысячи тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас всю эту технику доставляют в тыл для техобслуживания и подготовки к использованию в бою.

Генерал Гурулёв дал совет командирам ЧВК "Вагнер" доказать преданность Родине

Генерал Гурулёв дал совет командирам ЧВК "Вагнер" доказать преданность Родине

Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. Весь следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным вёл переговоры с владельцем ЧВК Пригожиным. В итоге тот принял предложение по деэскалации ситуации. Позже в Минобороны сообщили, что тяжёлая техника, находившаяся на вооружении у вагнеровцев, в том числе применявшаяся во время мятежа, будет передана подразделениям Российской армии.

Обложка ©

Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ЧВК "Вагнер"

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров