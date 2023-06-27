Тяжёлая техника ЧВК "Вагнер" будет передана подразделениям ВС РФ
Минобороны сообщило о подготовке передачи тяжёлой техники ЧВК "Вагнер" в ВС РФ
Тяжёлая техника, находившаяся на вооружении у ЧВК "Вагнер" и в том числе применявшаяся во время мятежа на юге России, будет передана подразделениям Российской армии. Об этом рассказали в Минобороны.
"Идёт подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжёлой военной техники в действующие подразделения Вооружённых сил РФ", — отмечается в заявлении ведомства без уточнения сроков.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Бойцы развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. В Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении мятежников.
ТАСС / NEWS.ru / Анатолий Карбинов