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27 июня, 08:21

Тяжёлая техника ЧВК "Вагнер" будет передана подразделениям ВС РФ

Минобороны сообщило о подготовке передачи тяжёлой техники ЧВК "Вагнер" в ВС РФ

Тяжёлая техника, находившаяся на вооружении у ЧВК "Вагнер" и в том числе применявшаяся во время мятежа на юге России, будет передана подразделениям Российской армии. Об этом рассказали в Минобороны.

"Идёт подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжёлой военной техники в действующие подразделения Вооружённых сил РФ", отмечается в заявлении ведомства без уточнения сроков.

Уголовное дело по факту вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" официально прекращено

Уголовное дело по факту вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" официально прекращено

Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Бойцы развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. В Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении мятежников.

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ТАСС / NEWS.ru / Анатолий Карбинов

Татьяна Миссуми
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