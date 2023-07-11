Генерал Гурулёв дал совет командирам ЧВК "Вагнер" доказать преданность Родине
Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв заявил, что не пошёл бы в разведку с руководителями ЧВК "Вагнер", которые организовали вооружённый мятеж. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.
Андрей Гурулёв поделился мнением о ЧВК "Вагнер". Видео © LIFE
При этом парламентарий заметил, что в разведку пошёл бы с бойцами ЧВК "Вагнер", не участвовавшими в мятеже, так как они достойно выполняли свой долг: воевали и добивались результатов.
"Бойцы здесь ни при чём. Они достойно выполняли свой долг: шикарно воевали, выполняли задачу и добивались результатов", — сказал Гурулёв.
Депутат также порекомендовал командирам ЧВК "Вагнер", которые были на встрече с президентом страны Владимиром Путиным 29 июня, доказывать на деле свою преданность Родине.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с Пригожиным. В итоге тот принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. Позднее в Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин 29 июня встретился с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". В ходе встречи глава государства лично выслушал объяснения командиров по поводу вооружённого мятежа и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства.
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