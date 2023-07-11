Генерал Гурулёв дал совет командирам ЧВК "Вагнер" доказать преданность Родине

Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв заявил, что не пошёл бы в разведку с руководителями ЧВК "Вагнер", которые организовали вооружённый мятеж. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

Андрей Гурулёв поделился мнением о ЧВК "Вагнер". Видео © LIFE

При этом парламентарий заметил, что в разведку пошёл бы с бойцами ЧВК "Вагнер", не участвовавшими в мятеже, так как они достойно выполняли свой долг: воевали и добивались результатов.

"Бойцы здесь ни при чём. Они достойно выполняли свой долг: шикарно воевали, выполняли задачу и добивались результатов", — сказал Гурулёв.