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Регион
Опубликовано 11 июля 2023, 11:56
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Генерал-лейтенант Соболев процитировал Ленина, говоря о мятеже ЧВК "Вагнер"

Государство должно иметь абсолютную монополию на создание, развитие и применение вооружённых сил. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. По его словам, не может быть такого, что "сегодня воюю — завтра не воюю". Без дисциплины, считает он, не добиться победы.

Генерал-лейтенант Соболев процитировал Ленина, говоря о мятеже ЧВК "Вагнер". Видео © LIFE

"Владимир Ильич Ленин сказал: "Кто дисциплину в Красной армии не поддерживает, тот предатель и изменник, того нужно истреблять беспощадно", заявил Соболев Лайфу.

При этом парламентарий обратил внимание, что уход ЧВК "Вагнер" из зоны СВО никак не повлиял на ситуацию на фронте.

"У нас тысяча километров фронт. Они воевали в Бахмуте, Соледаре, ну где-то километров 30–35. Вот они ушли — что-нибудь изменилось? Как отражали контрнаступ, так и отражают", — заключил Соболев.

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Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с Пригожиным. В итоге тот принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. 6 июля Лукашенко уточнил, что Пригожин находится в России, а вагнеровцы пребывают в своих постоянных лагерях.

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LIFE

Марина Калегина
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