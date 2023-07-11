Государство должно иметь абсолютную монополию на создание, развитие и применение вооружённых сил. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. По его словам, не может быть такого, что "сегодня воюю — завтра не воюю". Без дисциплины, считает он, не добиться победы.

Генерал-лейтенант Соболев процитировал Ленина, говоря о мятеже ЧВК "Вагнер". Видео © LIFE

"Владимир Ильич Ленин сказал: "Кто дисциплину в Красной армии не поддерживает, тот предатель и изменник, того нужно истреблять беспощадно", — заявил Соболев Лайфу.

При этом парламентарий обратил внимание, что уход ЧВК "Вагнер" из зоны СВО никак не повлиял на ситуацию на фронте.