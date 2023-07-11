Генерал-лейтенант Соболев процитировал Ленина, говоря о мятеже ЧВК "Вагнер"
Государство должно иметь абсолютную монополию на создание, развитие и применение вооружённых сил. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. По его словам, не может быть такого, что "сегодня воюю — завтра не воюю". Без дисциплины, считает он, не добиться победы.
Генерал-лейтенант Соболев процитировал Ленина, говоря о мятеже ЧВК "Вагнер". Видео © LIFE
"Владимир Ильич Ленин сказал: "Кто дисциплину в Красной армии не поддерживает, тот предатель и изменник, того нужно истреблять беспощадно", — заявил Соболев Лайфу.
При этом парламентарий обратил внимание, что уход ЧВК "Вагнер" из зоны СВО никак не повлиял на ситуацию на фронте.
"У нас тысяча километров фронт. Они воевали в Бахмуте, Соледаре, ну где-то километров 30–35. Вот они ушли — что-нибудь изменилось? Как отражали контрнаступ, так и отражают", — заключил Соболев.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с Пригожиным. В итоге тот принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. 6 июля Лукашенко уточнил, что Пригожин находится в России, а вагнеровцы пребывают в своих постоянных лагерях.
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