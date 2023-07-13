Путин назвал определение статуса ЧВК в России непростым

Правовой статус частных военных компаний (ЧВК) должен обсуждаться в России на уровне Государственной думы и правительства, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, данный вопрос является непростым.

"Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", — цитирует главу государства газета "Коммерсант".

Кроме того, президент высказал свою точку зрения по поводу попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер", предпринятой 24 июня. Путин подчеркнул, что рядовые бойцы воевали достойно, и то, что они оказались втянуты в подобные события, "вызывает сожаление".

Говоря о личной встрече с представителями "Вагнера", российский лидер подтвердил, что им было предложено несколько вариантов трудоустройства. В частности — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой.