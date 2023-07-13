Путин назвал определение статуса ЧВК в России непростым
Путин призвал Правительство и Госдуму обсудить правовой статус ЧВК в России
Правовой статус частных военных компаний (ЧВК) должен обсуждаться в России на уровне Государственной думы и правительства, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, данный вопрос является непростым.
"Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", — цитирует главу государства газета "Коммерсант".
Кроме того, президент высказал свою точку зрения по поводу попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер", предпринятой 24 июня. Путин подчеркнул, что рядовые бойцы воевали достойно, и то, что они оказались втянуты в подобные события, "вызывает сожаление".
Говоря о личной встрече с представителями "Вагнера", российский лидер подтвердил, что им было предложено несколько вариантов трудоустройства. В частности — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой.
Политолог объяснил, почему встреча Путина с ЧВК "Вагнер" — плохая новость для Запада, но хорошая для России
Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин 29 июня лично выслушал объяснения командиров ЧВК "Вагнер" по поводу вооружённого мятежа, на встрече также присутствовал владелец компании Евгений Пригожин. Командиры изложили свою версию произошедшего, акцентировав внимание на том, что являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего".
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