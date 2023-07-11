ВС Белоруссии намерены обменяться опытом с ЧВК "Вагнер"

Белорусские военные рассчитывают обменяться опытом с представителями ЧВК "Вагнер" после их прибытия в республику. Об этом сообщила во вторник, 11 июля, пресс-служба оборонного ведомства республики.

"По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание планируется уделить приёмам и способам ведения боевых действий Вооружёнными силами Республики Беларусь", — поделились планами в Минске.

Ранее президент республики Александр Лукашенко рассказал о пользе ЧВК "Вагнер" для Белоруссии. По его словам, вагнеровцы обладают бесценным опытом в том, "как обороняться и как наступать", и эти навыки белорусские военные будут обязаны у них перенять.